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「2022米其林指南」高雄摘星餐廳出爐！

▲米其林入選餐廳「長生29」以古早味家常料理聞名。（圖／記者郭俊暉攝）
▲米其林入選餐廳「長生29」以古早味家常料理聞名。（圖／記者郭俊暉攝）

記者陳美嘉、郭俊暉／高雄報導

2022-08-30 18:59:262022-08-30 19:08:54

備受矚目的《臺北、臺中、臺南 & 高雄2022米其林指南》星級餐廳今（30）日放榜。高雄共有2間餐廳成功摘星，包括具有日本米其林DNA的「Liberté」以及「承Sho」均榮獲米其林一星肯定，另外還有古厝餐廳「長生29」等17間米其林入選餐廳，以及上週出爐的20家必比登餐廳，總計39間店，高雄美食躍上國際舞台，向世界發光。

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▲「承Sho」招牌菜-讓人為之驚豔與讚嘆的野菜沙拉。（圖／高市府觀光局提供）
▲「承Sho」招牌菜-讓人為之驚豔與讚嘆的野菜沙拉。（圖／高市府觀光局提供）
高雄市長陳其邁指出，高雄今年首度被納入「紅色美食聖經」的評鑑城市，這正是為餐飲業打氣、帶來力量的最大肯定。近2年港都能見度大增，也帶來許多不同的飲食文化衝擊，飲食發展也逐漸邁向國際化。今日公佈眾人引頸期盼的米其林星級名單，高雄共有2間榮獲米其林一星殊榮餐廳，17間入選餐廳、20家必比登餐廳，已將高雄美食持續推升新高度。

▲「Liberté」餐廳典雅裝潢，低調卻藏不住其風采。（圖／高市府觀光局提供）
▲「Liberté」餐廳典雅裝潢，低調卻藏不住其風采。（圖／高市府觀光局提供）
高市府觀光局長周玲妏進一步指出，高雄餐飲從平民小吃，發展到高端精緻美食餐廳，可見高雄美食海納百川、種類豐富多元。今日公布的米其林星級與入選餐廳名單，包括Liberté及承Sho 2家1星餐廳及美享地、Thomas Chien、Stage 5、Ukai-tei、Marc L³、Nibbon等，在高雄餐盤發見計畫地圖內早已有跡可尋。其他米其林入選餐廳還有長生29、福園、紅陶上海湯包、弄盞欣悅、Capstone Steakhouse、蟳之屋、海光俱樂部中餐廳、台南旺、冬瓜與胖子、薩瑪法國小館、好蟳屋等17間。

▲高雄有17間米其林入選餐廳。（圖／高市府觀光局提供）
▲高雄有17間米其林入選餐廳。（圖／高市府觀光局提供）
觀光局表示，首度納入評選的高雄就有兩家餐廳「Liberté」、「承Sho」獲得一星肯定的好成績。「Liberté」是從東京落腳高雄的Fine Dining餐廳，大廚武田健志曾在法國工作，善於結合在地風土條件食材、特色佐料、火後掌控、時間控制等完美結合，其作品色彩奔放、層次豐富；而同樣獲得一星肯定的「承Sho」，則是日本「傳」（Den）首間海外姊妹店，由主廚藤本詳一主理，因應時令及節氣，在臺灣各處取材，在細膩經典的菜色中，把台灣特有食材的特色發揮的淋漓盡致。

▲「長生29」以古早味家常料理聞名，此次獲得米其林入選餐廳殊榮。（圖／記者郭俊暉）
▲「長生29」以古早味家常料理聞名，此次獲得米其林入選餐廳殊榮。（圖／記者郭俊暉攝）
17間米其林「入選餐廳」，其中「長生29」以古早味家常料理聞名，愛好美食的老闆堅持以新鮮上好的食材，加上純熟的烹調方式，端出道道美味料理，此次獲得米其林入選餐廳殊榮，讓港都美食飄香國際。各式煲湯、魚翅雞湯、脆皮燒腩、蒸海魚、鍋巴米粉等，都是經典的手路菜。另外，古早味黑輪以新鮮旗魚製作，滿滿魚肉的鮮甜味，搭配老闆以檸檬、香菜、魚露調配的沾醬，超級絕配，還有煲仔飯、內門黑豬肉香腸，更是不客錯過。餐廳除了各式套餐、單點，因應團聚需求也推出桌菜預定。

▲「長生29」的古早味黑輪，滿滿魚肉鮮甜味，搭配老闆以檸檬、香菜、魚露調配的沾醬，超級絕配。（圖／記者郭俊暉）
▲「長生29」的古早味黑輪，滿滿魚肉鮮甜味，搭配老闆以檸檬、香菜、魚露調配的沾醬，超級絕配。（圖／記者郭俊暉攝）

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