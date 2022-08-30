COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

「台中房思琪案」盧秀燕說放心　蔡其昌：別當自己是路人

▲公民團體昨天到台中市政府抗議，要求立刻停聘狼師。（圖／記者顏幸如攝，2022.08.30）
▲公民團體昨天到台中市政府抗議，要求立刻停聘狼師。（圖／記者顏幸如攝，2022.08.30）

記者顏幸如／台中報導

2022-08-30 19:09:38

外界批評市府處理「台中房思琪案」態度推諉，台中市長盧秀燕今連續說了5次「放心」，強調一定依法律程序做公平調查。競爭對手蔡其昌批評，盧市府從4月掩蓋、包庇到現在才願意處理，無法讓人放心，市長不能再當自己是個路人，應盡速組成專案小組、讓遲來的公平正義得以伸張。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台中市爆發國中資優班導師長期性侵學生事件，其手法被形為「台中版房思琪案」，受害者於20多年後陸續浮出檯面，公民團體昨向台中市政府抗議、今（30日）在立法院開記者會，訴求「立即停聘、擴大調查、併案處理」，要求教育部追究台中市政府消極不作為的行政責任、建立相關案件調查處理程序，杜絕因地方政府消極推諉，造成受害者二度傷害。

台中市長盧秀燕稍早受訪時，連說了5個「你放心」，強調市府一直積極處理中，政府和職場會讓公平正義得到伸張。

盧秀燕對手蔡其昌在臉書發文表示，太太轉貼受害者A小姐父親的公開信給他看，這位父親自責沒及早發現，讓孩子獨自承受這麼多年，沈痛呼籲家長們要提防狼師。

蔡其昌說，自己身為3個孩子的父親，看信時心痛、悲憤又難過，完全無法冷靜，他說「孩子就是我的命，如果為了孩子，拿一切交換我也在所不惜，相信這位父親也有同樣的心情。」

▲蔡其昌在臉書貼出自己牽著孩子的背影，透露看到A小姐父親公開信時，心痛、悲憤又難過。（圖／蔡其昌臉書，2022.08.30）
▲蔡其昌在臉書貼出自己牽著孩子的背影，透露看到A小姐父親公開信時，心痛、悲憤又難過。（圖／蔡其昌臉書，2022.08.30）
蔡其昌說，被害人與親友正承受著壓力與被推諉的痛苦，他想跟仍在暗處哭泣的孩子、萬分自責的親友們說：「這不是你們的錯，關於調查懲戒與預防，應該要更完善」，除了要阻絕其他加害者肆無忌憚凌虐被害者，更要支持揭露真相，傷口需要遲來的正義才能癒合。

下午蔡其昌受訪時表示，受害者今年4月便已向市府提出申訴，為什麼到現在事情鬧得沸沸揚揚、公民團體出來控訴，市長才出來要大家放心？市府對狼師案的怠惰與忽視，讓家長們憂心忡忡，盧秀燕不能再當自己是個路人，除了應盡速組成專案小組，更應跟大家解釋，為什麼這事件可以拖延那麼久？甚至讓被害者與家屬被加害者致電騷擾？ 

▲A小姐父親透過公開信（圖為部份內容），沈痛呼籲家長們要提防狼師。（圖／人本教育基金會提供，2022.08.30）
▲A小姐父親透過公開信（圖為部份內容），沈痛呼籲家長們要提防狼師。（圖／人本教育基金會提供，2022.08.30）
蔡其昌說，盧秀燕對加害人行為沒有任何的態度，市政府還針對揭發事件的公民團體進行攻擊、抹黑，都是很荒唐的！市府應該亡羊補牢，儘快擴大範圍專案調查，一方面還給受害者公道與真相，另方面防堵事件再次發生。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

「台中房思琪案」首表態　盧秀燕：我敬佩揭發者的勇氣

「台中房思琪案」不滿放水狼師校長　教團抗議市府打假球

房思琪翻版！女老師忍25年　指控名師校長是狼人

校長是狼！綠委轟盧秀燕消極卸責　籲立刻停職、擴大調查

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀