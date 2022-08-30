「台中房思琪案」盧秀燕說放心　蔡其昌：別當自己是路人

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台中市長盧秀燕稍早受訪時，連說了5個「你放心」，強調市府一直積極處理中，政府和職場會讓公平正義得到伸張。
盧秀燕對手蔡其昌在臉書發文表示，太太轉貼受害者A小姐父親的公開信給他看，這位父親自責沒及早發現，讓孩子獨自承受這麼多年，沈痛呼籲家長們要提防狼師。
蔡其昌說，自己身為3個孩子的父親，看信時心痛、悲憤又難過，完全無法冷靜，他說「孩子就是我的命，如果為了孩子，拿一切交換我也在所不惜，相信這位父親也有同樣的心情。」
蔡其昌說，被害人與親友正承受著壓力與被推諉的痛苦，他想跟仍在暗處哭泣的孩子、萬分自責的親友們說：「這不是你們的錯，關於調查懲戒與預防，應該要更完善」，除了要阻絕其他加害者肆無忌憚凌虐被害者，更要支持揭露真相，傷口需要遲來的正義才能癒合。
下午蔡其昌受訪時表示，受害者今年4月便已向市府提出申訴，為什麼到現在事情鬧得沸沸揚揚、公民團體出來控訴，市長才出來要大家放心？市府對狼師案的怠惰與忽視，讓家長們憂心忡忡，盧秀燕不能再當自己是個路人，除了應盡速組成專案小組，更應跟大家解釋，為什麼這事件可以拖延那麼久？甚至讓被害者與家屬被加害者致電騷擾？
蔡其昌說，盧秀燕對加害人行為沒有任何的態度，市政府還針對揭發事件的公民團體進行攻擊、抹黑，都是很荒唐的！市府應該亡羊補牢，儘快擴大範圍專案調查，一方面還給受害者公道與真相，另方面防堵事件再次發生。
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