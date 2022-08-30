防疫雙險理賠734億！產險前7月大虧550億　淨值跌破千億

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在疫苗險部分，今年至8月29日承保件數達239.13萬件、保費收入10.07億元，理賠件數34.16萬件、理賠金額142.44億元，理賠金額也已超過所收保費收入14倍，近1周理賠件數增加5.37萬件、理賠金額增加20.8億元，而至8月29日止，市場也只剩3家公司銷售3張疫苗險，其中2家產險銷售2張疫苗險、1家壽險銷售1張疫苗險。
至於產險業能否撐得住？金管會保險局表示，保險公司要依自身財務狀況，隨時評估落實風險管理機制，並應遵循相關規定，適時提出改善計畫，目前也有4家產險公司申請增資獲准，包括國泰世紀產險增資100億元、中信產險增資40億元、富邦產險增資150億元、新安東京海上產險增資147億元，合計申請增資437億元。
另有部分保險公司仍在進行增資規畫程序，還未接獲有公司申請2次增資，金管會也已核准3家產險融通借款，以支應防疫險理賠。保險局也強調，將持續關注保險公司財務情形，確保消費者權益並維持保險業穩健經營。
不過，由於7月股債市反彈，也帶動7月底壽險業淨值止跌回升至近新台幣1.53兆元水位，單月增加2723億元，只是因今年上半年股債動盪，壽險業7月底淨值相比去年底仍縮水了近1.2兆元。