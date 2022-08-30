南港街頭兇殺案！男持「開山刀」砍殺前女友 檢聲押禁見
台北市南港區29日驚傳情殺案，一名40歲陳姓男子在大街上拿開山刀追砍29歲的葉姓前女友，場面相當驚悚，所幸女子緊急求救後送醫救治暫無生命危險，警方到場後，也將陳男戒護送醫，今（30）日下午訊後依殺人未遂等罪移送地檢署，檢方複訊後認定有陳嫌有殺人未遂、恐嚇、傷害、跟蹤等罪，犯罪嫌疑重大，所犯重罪、有反覆實施之虞、有勾串滅證之虞，聲請羈押禁見。
全案發生在29日中午，據了解，兩人為前男女朋友關係，但早已分手多時，陳男因感情因素多次要找葉女談判遭拒，他心有不甘遂拿出預藏開山刀到南港區三重路一帶盯哨，等到葉女出現後一路尾隨，雙方發生嚴重爭執，而後因女方拒絕談判，陳男竟直接拿出開山刀朝對方頭臉、腹部、手部多處猛砍，警方獲報後隨即出動快速打擊部隊，陳嫌一見員警到場，立刻丟棄刀械投降，隨後便遭壓制逮捕並戒護送醫。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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