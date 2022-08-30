李妍瑾捲黑道大哥婚外情 突發「不自殺聲明」嘆無路可走
藝人李妍瑾近日被爆料，介入一位天道盟曾姓大哥「太保」的婚姻，甚至接受對方每個月30萬元的包養，太保隨後也公開發文向老婆懺悔。而李妍瑾先前則以「我不是黑道大哥『保哥』的小三，我是『寶哥』的債主」發文澄清，今（30）日又突然發出「不自殺聲明」，讓人霧裡看花。
李妍瑾寫下：「在此特地聲明本人樂觀開朗，身體健康，無故絕不可能做出任何看似自殺之行行為。」清楚描述絕不會接近的地點之外，也強調自己絕不搶黃燈、闖紅燈，乘坐任何軌道類交通工具時，一定會退到警戒線後一步以上，直到車輛停妥，更不會從事颱風天觀浪、登山等危險行為。
李妍瑾坦言已吸取很多網友的意見，昨日也打電話給家人哭訴，「來罵的、來加油的，而若在我板上在胡言亂語，或是在其他平台毀謗本人，我只給3天的時間，將會進行司法程序。」最後強調自己目前平安，但實在無路可走。
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