聯合國：全球一半醫療設施缺乏基本衛生服務

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法新社報導，世衛和在UNICEF在聯合監測計畫（Joint Monitoring Programme）報告中表示，約38.5億人使用這些醫療機構，這讓他們面臨更大的感染風險，其中包括6.88億人在根本沒有衛生服務的醫療設施中接受治療。
世衛公共衛生與環境部門主任尼拉（Maria Neira）說：「醫療環境中的衛生設施和做法無商量餘地，衛生設施的改進對於疫情的復原力、預防和準備至關重要。」
「如果不增加對基本措施的投資，包括安全用水、乾淨的廁所和安全管理的醫療廢棄物，就無法確保醫療設施的衛生。」
報告指出，68%的醫療設施在護理場所有衛生設施，65% 在廁所有用水和肥皂洗手的設施。然而，只有51%的醫療機構兩者兼備，符合基本衛生服務的標準；不過全球9%的醫療機構兩者都沒有。
UNICEF負責供水、環境衛生和個人衛生問題的副主任內勒（Kelly Ann Naylor）說：「如果醫療服務提供者無法獲得衛生服務，那麼患者就沒有醫療設施可用。醫院和診所若沒有安全用水和基本的個人衛生與公共衛生服務，對孕婦、新生兒和兒童而言都是潛在的死亡陷阱。」
「每年有約67萬名新生兒死於敗血症。這是一種諷刺，更何況他們的死亡是可以預防的。」（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1110830