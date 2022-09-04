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賣藥更賺？中國「醫藥女王」棄理科教職　夫妻身家破千億

▲鍾慧娟是中國經典的白手起家女富豪，但在創業前她可是捧著化學老師的鐵飯碗。（圖／翻攝自騰訊財經）
▲鍾慧娟是中國經典的白手起家女富豪，但在創業前她可是捧著化學老師的鐵飯碗。（圖／翻攝自騰訊財經）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-09-04 17:00:00

中國經濟起飛後，有些女性靠著極其準確的投資眼光成為「天才型」女富豪，有些女性運用家族資源開創個人品牌，打破「富二代」貪懶、愛炫富的標籤成為低調富翁，但更多白手起家苦幹實幹的女富豪成功故事更廣受大眾喜愛。在中國就有這麼一個化學老師，放棄了為人看好的鐵飯碗教職，毅然決然創業白手起家，最終靠著「製藥」煉成一身千億身價，她就是來自中國江蘇的「醫藥女王」鍾慧娟。

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鍾慧娟出生於1961年4月，來自江蘇省連雲港市的她在當地是第一批成功錄取高考的學生，當年每屆高考約有5500萬考生，其中每年能考上大學的僅有30萬人，對她來說，考上大學可以算得上人生的重要轉折點；大學選擇就讀徐州師範大學（今江蘇師範大學）的她，就讀的科目不是當年女性普遍專攻的文史哲、法律國貿等，而是強調理性與謹慎的化學製藥，在那裡她也遇到了大她三歲的摯愛—孫飄揚。

孫飄揚當時剛從中國藥科大學藥物化學專業本科畢業，被分配到連雲港製藥廠，兩人因為修同一堂課結了緣，並成為了一對戀人，直到1982年7月，大學甫畢業的鍾慧娟按照師範體系的栽培前往連雲港的延安中學，成為一名化學老師，而丈夫孫飄揚則在連雲港製藥廠成為了一名技術員；由於孫飄揚在製藥廠備受重視，一路從副科長、副廠長做到了廠長，當時兩人對於未來充滿希望，而鍾慧娟的白手起家史，也離不開丈夫孫飄揚的創業之路。

▲▲鍾慧娟是中國經典的白手起家女富豪，但在創業前她可是捧著化學老師的鐵飯碗。（圖／翻攝自騰訊財經）
▲鍾慧娟的白手起家史，離不開丈夫孫飄揚的創業之路。（圖／翻攝自騰訊財經）
1990年，30歲的孫飄揚終於完全接手連雲港市製藥廠的廠長工作，該廠原來主要是做藥品加工，但因為效率不佳，孫飄揚決定「豪賭」一番，將目光放到了抗癌藥的市場上，要求企業從抗癌或治療腫瘤入手，並重視研發產業鏈，從上游新化合物的尋找，到新藥臨床及申報，全都是交由他們一手包辦。

直到1995年，孫飄揚和一個香港老闆合夥開了另一家醫藥公司，也就是翰森製藥的前身，當時孫飄揚還在連雲港製藥廠擔任廠長，工作十分辛苦，因此1996年鍾慧娟便辭去了教師工作，加入了豪森藥業；或許不少人會猜測一個普通的國高中化學老師，如何能管理的了偌大的醫藥公司，但鍾慧娟卻交出了一張漂亮的成績單。她憑藉自己的能力，亦師亦友的帶領當時只有10幾名員工創業團隊，慢慢的將翰森製藥做成了醫藥行業的黑馬。

雖然鍾慧娟並沒有實際製藥等相關經驗，但是在擔任翰森製藥的企業領導者角色後，憑藉著勤奮一路從執行副總經理、總經理做到董事長和總裁。如今的江蘇翰森已具有中國最大的抗腫瘤和精神類藥物研發生產基地之一；因為對製藥行業及醫藥工商企業的貢獻，鍾慧娟也曾獲得諸多獎項及榮譽，包含曾擔任第十二屆和第十三屆江蘇省人民代表大會代表。

2019年，鍾慧娟帶領翰森製藥在中國香港上市，她也一舉拿下了港交所醫藥第一股的寶座。作為製藥董事會主席的她以人民幣1500億元的財富，連續第二年登上女富豪榜首位，鍾慧娟在翰森製藥上市儀式上表示，政府協助在翰森製藥成功扮演重要角色，而目前中國醫療保健支出已從2014年的3.5兆元人民幣升至超過5.9兆元人民幣，預估2023年將達到9.4兆元人民幣。

▲鍾慧娟是中國經典的白手起家女富豪，但在創業前她可是捧著化學老師的鐵飯碗。（圖／翻攝自騰訊財經）
▲鍾慧娟是中國經典的白手起家女富豪，更是連年蟬連女富豪榜首。（圖／翻攝自知呼）
鍾慧娟認為自己「生逢其時」享盡紅利，而為人低調的她和丈夫作為醫藥界知名夫妻檔，一直以來都默默耕耘不懈，除了成為醫藥界廣為人知的佳話外，連年登上富豪榜首的她們也被媒體譽為「中國民企最強夫妻」，或許這樣努力奮鬥的白手起家成功經驗比起其他「天才型」富豪來說更讓民眾們嚮往。

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