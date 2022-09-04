賣藥更賺？中國「醫藥女王」棄理科教職　夫妻身家破千億

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孫飄揚當時剛從中國藥科大學藥物化學專業本科畢業，被分配到連雲港製藥廠，兩人因為修同一堂課結了緣，並成為了一對戀人，直到1982年7月，大學甫畢業的鍾慧娟按照師範體系的栽培前往連雲港的延安中學，成為一名化學老師，而丈夫孫飄揚則在連雲港製藥廠成為了一名技術員；由於孫飄揚在製藥廠備受重視，一路從副科長、副廠長做到了廠長，當時兩人對於未來充滿希望，而鍾慧娟的白手起家史，也離不開丈夫孫飄揚的創業之路。
1990年，30歲的孫飄揚終於完全接手連雲港市製藥廠的廠長工作，該廠原來主要是做藥品加工，但因為效率不佳，孫飄揚決定「豪賭」一番，將目光放到了抗癌藥的市場上，要求企業從抗癌或治療腫瘤入手，並重視研發產業鏈，從上游新化合物的尋找，到新藥臨床及申報，全都是交由他們一手包辦。
直到1995年，孫飄揚和一個香港老闆合夥開了另一家醫藥公司，也就是翰森製藥的前身，當時孫飄揚還在連雲港製藥廠擔任廠長，工作十分辛苦，因此1996年鍾慧娟便辭去了教師工作，加入了豪森藥業；或許不少人會猜測一個普通的國高中化學老師，如何能管理的了偌大的醫藥公司，但鍾慧娟卻交出了一張漂亮的成績單。她憑藉自己的能力，亦師亦友的帶領當時只有10幾名員工創業團隊，慢慢的將翰森製藥做成了醫藥行業的黑馬。
雖然鍾慧娟並沒有實際製藥等相關經驗，但是在擔任翰森製藥的企業領導者角色後，憑藉著勤奮一路從執行副總經理、總經理做到董事長和總裁。如今的江蘇翰森已具有中國最大的抗腫瘤和精神類藥物研發生產基地之一；因為對製藥行業及醫藥工商企業的貢獻，鍾慧娟也曾獲得諸多獎項及榮譽，包含曾擔任第十二屆和第十三屆江蘇省人民代表大會代表。
2019年，鍾慧娟帶領翰森製藥在中國香港上市，她也一舉拿下了港交所醫藥第一股的寶座。作為製藥董事會主席的她以人民幣1500億元的財富，連續第二年登上女富豪榜首位，鍾慧娟在翰森製藥上市儀式上表示，政府協助在翰森製藥成功扮演重要角色，而目前中國醫療保健支出已從2014年的3.5兆元人民幣升至超過5.9兆元人民幣，預估2023年將達到9.4兆元人民幣。
鍾慧娟認為自己「生逢其時」享盡紅利，而為人低調的她和丈夫作為醫藥界知名夫妻檔，一直以來都默默耕耘不懈，除了成為醫藥界廣為人知的佳話外，連年登上富豪榜首的她們也被媒體譽為「中國民企最強夫妻」，或許這樣努力奮鬥的白手起家成功經驗比起其他「天才型」富豪來說更讓民眾們嚮往。