強颱軒嵐諾侵台機率曝！一圖看雨勢變化 這4天全台有雨
「軒嵐諾」在今（30）日下午增強為強烈颱風，中央氣象局表示，軒嵐諾颱風直接侵襲機率低，但仍要觀察，週三晚起至週六受到外圍環流影響，天氣最不穩定，另9月1日至5日桃園以北、東半部及恆春半島得沿海浪大，最高可達3米，提醒民眾多加留意。
中央氣象局稍早在臉書粉絲專頁「報天氣-中央氣象局」發文指出，強颱軒嵐諾未來一天持續往琉球接近，加上熱帶性低氣壓(TD14)形成，亦有成颱趨勢，熱帶性低氣壓與軒嵐諾颱風相互牽制，使颱風有往南偏轉現象，預估9月1日起太平洋高壓減弱，導引氣流較不明顯，使軒嵐諾颱風移速減緩，並有北轉趨勢：2日、3日位於琉球附近，是最接近台灣時刻。
氣象局說，明日晚間開始至9月1日，獸軒嵐諾颱風外圍環流影響，北部、宜花雨勢增大；其他地區仍維持夏季天氣午後有雷雨，外島的澎、金、馬也有短暫陣雨；9月2日、3日外圍環流影響最明顯，北不陰雨、其他地區亦有間歇雨勢；9月4日後，颱風北上，各地雨勢緩和，但各沿海浪仍大，尤其基隆北海岸、東半部及恆春半島、馬祖仍有長浪發生。
氣象局提醒，軒嵐諾颱風雖然以外圍環流影響台灣的機率較高，但對天氣、海況仍有相當影響，且預報不確定性仍高，籲請民眾隨時留意最新氣象資訊。（編輯：林莞茜）