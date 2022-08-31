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強化醫商合作誠信治理　北榮舉辦廉政論壇

▲台北榮總昨（30）日舉辦「醫商合作與企業誠信」廉政論壇，邀集產官學界、醫商企業代表、各榮總及所屬分院員工與會。（圖／北榮提供）
▲台北榮總昨（30）日舉辦「醫商合作與企業誠信」廉政論壇，邀集產官學界、醫商企業代表、各榮總及所屬分院員工與會。（圖／北榮提供）

記者許若茵／台北報導

2022-08-31 09:49:14

台北榮總昨（30）日舉辦「醫商合作與企業誠信」廉政論壇，邀集產官學界、醫商企業代表、各榮總及所屬分院員工與會，結合線上視訊擴大參與，期盼藉此凝聚合作共識，並區分可能違法的模糊地帶，探討醫商互動的分際，達成公私雙贏。

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台北榮總院長陳威明表示，誠信是做人基本原則，也是醫商之間交流基礎，期藉由廉政論壇舉辦，建立公私部門深化交流管道，強化醫商誠信治理，凝聚協力合作共識，共同營造廉能優質的醫療環境。

法務部廉政署副署長馮成致詞時指出，台灣2021年清廉印象指數（CPI）為全球第25名，創下歷來最佳成績，獲得國際間肯定，台灣致力於協助建構公私部門反貪腐機制的努力已經被世界看見，未來將持續深化公私部門交流凝聚共識，跨域攜手合作共創廉潔家園。
    
台灣士林地方檢察署檢察長繆卓然說明，本次廉政論壇，除由產業界分享誠信治理經驗外，另以醫商互動事件，面臨的問題及可能涉及法規，例如公務員廉政倫理規範、採購人員倫理準則、醫師倫理規範、刑法、貪污治罪條例等，區分可能違法的模糊地帶，共同進行跨域橫向研討及深化交流，一起為推動國家廉政工作努力。

北榮透露，本次論壇分為「標竿學習」、「專題演講」、「綜合座談」三大部份，其中「標竿學習」邀請裕利股份有限公司總裁周志鴻及西門子股份有限公司法務長周炳全分享企業誠信治理經驗，從企業角度出發，闡述與醫事人員互動規範及推動企業誠信現況。

「專題演講」則由陽明交通大學教授林志潔闡述「第三部門之誠信經營與廉政治理」，「綜合座談」也由林志潔主持，邀請馮成、士林地方檢察署主任檢察官張惠菁、北榮總醫院副院長馬旭、周志鴻及周炳全與談，聚集醫、學、法及商界代表，針對「醫商互動誠信倫理」進行觀點交鋒，激盪多元思維，探討醫商互動的分際所在，型塑公、私雙贏契機。

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