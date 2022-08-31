NOW早報／計畫案爆抄襲！張善政首發聲：與論文性質不同

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據媒體爆料，張善政在擔任宏碁副總期間，以「農業電子化發展策略分析與規劃」計畫主持人身分向農委會共申請3次研究經費，經費高達5,700萬元，不過卻大量抄襲週刊、外國網站，以及他人論文等內容。
稍早張善政表示，計畫案只是為了整理國外農業電子化的資訊，介紹給農委會底下研究單位，並非論文研究或是開發新技術，性質不同。
張善政也認為，很遺憾選舉時卻被抹黑成抄襲不抄襲的問題，自己的團隊有好幾個成員，每個成員都非常努力收集資料，這些資料來源都提供給農委會，未見得在報告最後有清單，團隊非常努力怕有遺漏，但是萬一有百疏一漏的話，代表團隊跟農委會致歉。
今日天氣／中颱「軒嵐諾」恐轉強颱！今晚起北台灣變天
氣象局預估，今（31）日晚間起到週六受到颱風外圍環流影響，北部地區及東北部地區轉為有短暫陣雨的天氣，基隆北海岸地區及大台北山區則有局部較大雨勢發生的機率，東部地區也出現局部短暫陣雨，其餘地區則維持午後雷陣雨的天氣型態。
而氣象局表示，昨日天氣各地大多出現多雲到晴，環境條件仍有利午後對流發展，中午過後西半部地區及東半部山區易有局部短暫雷陣雨，中南部地區午後降雨機率偏高，降雨也有可能延續到天黑，另外，清晨西半部地區也有零星短暫陣雨。
台灣《蘋果新聞網》交易爭議 潘杰賢：從未發表政治言論
台灣《蘋果新聞網》由17LIVE共同創辦人潘杰賢收購，交易案遭外界質疑與中國黨政軍關係密切，要求駁回，引發爭議。對此，潘杰賢在昨（30）日10時30分召開記者會，強調自己從未發表過任何政治言論，此次買賣也絕無中資介入，而目前已有96％員工同意加入新公司。
民間團體之前提出質疑，認為潘杰賢的上海合夥人與中國黨政軍關係密切，潘杰賢曾發聲明強調「百分百沒有中資、百分百愛台灣」，但仍擋不住外界的反彈聲浪。
而潘杰賢昨日再度在記者會上澄清，完成收購後將成立全新的《壹蘋新聞網》，會遵守台灣相關法律，堅持中立理性客觀的媒體原則，不接觸台蘋個資數據，讓前台蘋員工能安心打造原汁原味的新媒體。潘杰賢並提出了《壹蘋新聞網》「不用台蘋品牌、不用台蘋網址、不接觸台蘋個資，不使用台蘋資產、不介入新聞中立、絕對遵守法律」的「五不一絕對」原則。
潘杰賢強調，自己從未發表過政治言論也沒有政治色彩，全案也沒有中資介入，希望收購案造成的紛擾能夠劃下句點。而目前已有96％員工點頭願意去新公司，並已完成簽約。
強颱軒嵐諾侵台機率曝！一圖看雨勢變化 這4天全台有雨
「軒嵐諾」在昨（30）日下午增強為強烈颱風，中央氣象局表示，軒嵐諾颱風直接侵襲機率低，但仍要觀察，週三晚起至週六受到外圍環流影響，天氣最不穩定，另9月1日至5日桃園以北、東半部及恆春半島得沿海浪大，最高可達3米，提醒民眾多加留意。
中央氣象局稍早在臉書粉絲專頁「報天氣-中央氣象局」發文指出，強颱軒嵐諾未來一天持續往琉球接近，加上熱帶性低氣壓(TD14)形成，亦有成颱趨勢，熱帶性低氣壓與軒嵐諾颱風相互牽制，使颱風有往南偏轉現象，預估9月1日起太平洋高壓減弱，導引氣流較不明顯，使軒嵐諾颱風移速減緩，並有北轉趨勢：2日、3日位於琉球附近，是最接近台灣時刻。
氣象局說，今日晚間開始至9月1日，獸軒嵐諾颱風外圍環流影響，北部、宜花雨勢增大；其他地區仍維持夏季天氣午後有雷雨，外島的澎、金、馬也有短暫陣雨；9月2日、3日外圍環流影響最明顯，北不陰雨、其他地區亦有間歇雨勢；9月4日後，颱風北上，各地雨勢緩和，但各沿海浪仍大，尤其基隆北海岸、東半部及恆春半島、馬祖仍有長浪發生。
氣象局提醒，軒嵐諾颱風雖然以外圍環流影響台灣的機率較高，但對天氣、海況仍有相當影響，且預報不確定性仍高，籲請民眾隨時留意最新氣象資訊。
郎祖筠傳是「甄嬛後代」 一翻族譜喊冤：天大的誤會
宮廷劇《後宮甄嬛傳》開播11年，紅遍各個年齡層，劇中女主角甄嬛被賜姓「鈕祜祿氏」，冠以漢姓就演變成鈕氏、郎氏，因此有傳聞藝人郎祖筠、鈕承澤、艾力克斯（本名鈕詩貽）通通都是著名的後裔，對此郎祖筠喊冤：「真是天大的誤會，我家真不是甄嬛後代。」
郎祖筠的家族是女真後裔，郎是滿族最古老的姓氏之一，她指出第一點，《甄嬛傳》裡的甄嬛並無此人，可能是以康熙皇帝的熹貴妃原型編纂的人物，所以不可能是郎家祖輩，第二點、照《甄嬛傳》的劇情，甄嬛是皇帝給她抬旗賜姓鈕祜祿，所以不可能是郎家祖輩。
郎祖筠第三點說道，「根據我家族譜記載，我家這一支鈕祜祿遼金時代就存在，可比甄嬛年代早多了，所以甄嬛不是我家祖輩，我家真不是甄嬛後代。」網友紛紛留言「甄嬛傳是小說是電視劇，現在還有人當作歷史喔」、「甄嬛是甄遠道之女，甄遠道是漢臣，後來抬旗，所以血統上根本不是滿人」。
號稱美食之都！台南「米其林榜單卻掛蛋」 在地人曝主因
2022年《米其林指南》昨（30）日公布星級餐廳名單，今年更是首度將台南、高雄列入評鑑，未料號稱「美食之都」的台南摘星榜單卻一片空白，引發網路熱議，不過也有一些在地人點破2大主因「沒有很意外」。
飲食界指標性的盛事《米其林指南》揭曉完整星級餐廳名單，但首度列入評鑑的台南市榜單上卻一片空白。就有網友在論壇PTT上發文提到「台南居然一顆星都沒有，高雄還有2家一星，台中也不少，台南不是號稱美食之都嗎？」
而貼文下方立刻有不少台南人跳出解析背後原因「台南強項都是路邊小吃，巷口無名店家」、「台南餐廳類的要進米其林真的有點難」、「台南好吃的是小吃，餐廳方面，確實不強」、「台南專心走自己小吃就好了啊，幹嘛一定要拿米其林」。
今年《米其林指南》共有30家餐廳摘下一星，7家餐廳摘下二星，首度納入評鑑高雄，也有2家餐廳入選。（編輯：賴禹妡）