機車硬衝斑馬線！襯衫男「一掌推倒」騎士 48秒片被瘋傳
台灣地狹人稠，汽機車又眾多，每到上下班尖峰時段，總能看見街道塞滿車潮，路邊停車格更是時常被擠滿，因此道路的設計和騎士的道德格外重要，而近日則有網友分享，他在淡水開車時，竟目擊一位機車騎士為了搶快，不等候行人想硬闖斑馬線，結果被路人「一掌推倒」，影片一出掀起熱議。
一名網友在臉書社團「爆廢公社」發出一段行車記錄器的錄像，片中他開車行經淡水捷運站附近，綠燈後要右轉的他，和許多汽機車騎士下意識的待在原地等候行人通過，怎料此時螢幕左方卻衝出一名白色機車騎士，完全不顧眼前行人動向，企圖衝過斑馬線，途中更差點撞上一名穿著白襯衫的上班族。
眼看機車騎士向自己衝來，襯衫男先是往後縮一步，接著為了拉開與機車距離，直覺地用右手將騎士推倒，並開始指責對方，雖然兩人都沒有受傷，但一旁民眾也都被突如其來的狀況吸引，最後騎士只能默默將機車牽起，也有一旁民眾熱心幫忙，原PO也在文中直呼「推的真大力啊！」
貼文一出，短時間就已有近8千名網友按讚，紛紛留言回應，「這麼多人也要硬闖，厲害了」、「不自保可能就是被撞倒躺醫院」、「反應有夠快，而且一掌擊出，他還是穩如泰山」、「當三寶遇到如來神掌」、「大家都停下來就他硬闖，還被推倒，一定覺得很糗」、「雖然機車騎士錯了，大家還是很有心的幫他扶起來」。（編輯：張志浩）