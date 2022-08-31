「鷹」霾籠罩！台股、亞幣弱 新台幣早盤一度貶破30.5元
在市場預期美國聯準會（Fed）將積極升息下，亞洲主要貨幣兌美元表現仍虛弱，尤其人民幣兌美元快破「7字頭」 ，加上台股走跌及外資持續匯出，新台幣兌美元今（31）日早盤一度貶破30.5元，來到30.505元、貶值3.7分，目前拉回至30.481元盤整。
由於美國7月職位空缺增加，加上消費者信心也反彈回升，美國聯準會（Fed）將更有理由積極升息，以對抗通貨膨脹飆漲，美股連續第3個交易日收低，台股今日以14912.12點、下跌41.51點開出，之後進一步下探14874.44點，下跌79.3點，目前在平盤上下震盪。
國際匯市部分，美元指數跌破109後呈現盤整，亞洲主要貨幣兌美元今日早盤走軟，韓元早盤貶值來到1349.7兌1美元，日圓在138.56兌1美元盤整，人民幣中間價則貶破6.89價位，來到6.8906兌1美元，再創逾2年新低，而在岸及離岸人民幣兌美元也已貶破6.9，向「7字頭」靠攏。
至於新台幣兌美元今日早盤也續貶，以30.49元、貶值2.2分開出後，在亞幣走弱，加上台股跌、外資持續匯出下，新台幣也進一步貶破30.5元，一度來到30.505元、貶值3.7分，之後又拉回至30.481元震盪整理。