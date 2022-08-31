白內障不要緊，眼脹休息就好？醫：小心形成不可逆的青光眼。

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黃唯祐醫師說明，青光眼是一種退化性疾病，就像人老會長白髮一般。眼睛裡有個如相機鏡頭的水晶體構造，無色透明，隨年紀增長會日漸混濁，視力也會漸漸模糊，也就形成白內障。每個長壽的人都會逐漸形成，目前台灣50歲以上就有6成白內障患者，70歲則達9成。
即便白內障是個很正常的老化現象，但也可能出現其它併發症，黃唯祐醫師指出，像是亞洲族群眼球尺寸相對較小，內部結構較為壅擠，就時常會出現併發症，如脹大的白內障引發高眼壓，以及後續可能形成的青光眼，造成永久性視野、視力損傷。
除了青光眼，過熟的白內障若未即時處理，後續也可能併發葡萄膜炎，且手術也可能因白內障太過堅硬，治療時「器械震碎晶核」需使用較高的能量，術後也容易因角膜腫脹等併發症使得預後較差，增加治療的難度及風險。
白內障不要緊，眼脹休息就好？案例形成不可逆的青光眼！
該名案例108年診斷出白內障後，雖說是追蹤，但卻因工作繁忙沒有確實定期就醫，視力無明顯改變，但偶有輕微眼睛脹痛，原以為是工作勞累所致，休息一下便改善。直至110年經黃唯祐醫師檢查才發現雙眼眼壓異常偏高，且合併兩眼視神經萎縮，白內障雖未成熟，但同樣是水晶體膨脹所致的青光眼，已因沒有定期就診、又沒有出現急性症狀，錯失及時醫療處置。在接受白內障手術後視力順利恢復，可惜的是周遭視野已因長期的青光眼造成不可逆的傷害，無法復原。
白內障應確實追蹤或治療，手術是目前唯一有效治癒方式。
黃唯祐醫師表示，白內障雖未必需要及時治療，但手術治療仍是至今唯一有效的治癒手段，醫學上普遍建議若影響生活品質，或是患者評估後有意願接受手術治療便可進行。不過同樣是白內障也會因人而異，治療方式也會有所不同，因此建議當民眾懷疑自己有出現白內障時應盡早檢查，若確診也應與醫師討論治療方式或是定期追蹤，定期追蹤時應時時注意自己的眼部狀況、謹慎應對，以免白內障過熟而引起其他併發症，甚至導致如前述青光眼、周圍視野永久受損等不可逆後果。
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