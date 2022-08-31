常半夜接電話　陳其邁找來「前市長」楊明州幫忙登記

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楊明州也回想起過去，記得在當代理市長，把棒子交給其邁市長時，其邁市長曾公開說高雄市一生懸念的地方，真的是令人非常動容，共事的這一段時間，不管是前鎮乙烯外洩事件，或是城中城的不幸事件，兩人都在一起面對。
楊明州笑說，大家都知道其邁市長緊緊緊的個性，過去在共事時，半夜12點多都還是會打電話過來，退休以後還是照常在打，「我想市長是不是忘記我退休了」，基於這些情誼，所以今天非常高興、樂意來幫其邁市長進行登記的動作，但在選戰裡面就不會擔任什麼樣的角色，「因為我不是一個政治人物，但我永遠都是高雄的志工」，其邁市長有需要協助的地方，都會盡力協助。
對此高雄市長陳其邁則笑回，「我沒有常常打啦」，有需求的時候就會向他請益「對我非常照顧，也給我很多寶貴的意見」，市政優先，因為行程早已排定，替身心障礙朋友加油打氣不能爽約，所以今天特地委託前秘書長、老市長楊明州幫忙登記參選，自己當市長兩年的時間真的非常榮幸也很驕傲，可以和很多市府同仁、市民朋友，一起為這個城市努力，也希望在未來的四年，有機會、可以和所有的市民朋友一起努力，讓高雄更加進步、繁榮，人民能夠過好生活。
楊明州也指出，其邁市長一生懸念就是高雄，最大的心願就是把高雄顧好，高雄產業已經翻轉了，包括仁武產業園區、橋頭科學園區、楠梓科學園區，都已經準備動工，有些是廠商準備設廠，台積電也準備到高雄來，這個都是高雄的機會，捷運的黃線也已經通過、紅線南延林園也都表定，北延岡山路竹也都已經定案，高雄即將不一樣，如果市民認同其邁市長，希望能夠再給他一次機會。