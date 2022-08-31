基本工資明審議！勞團籲：月薪達2.8萬元、訂最低工資法

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洪清福說，即便基本工資不漲，物價也一樣會上漲，物價上漲的真正原因是整體國際情勢造成，而勞工在台灣生存，因應物價上漲，基本工資更該漲；另外台灣已是亞洲四小龍中基本工資最低的國家，無怪乎許多人民被迫去柬埔寨工作，因而受騙。呼籲蔡政府落實任內達成基本工資達3萬的目標，今年基本工資應至少上調至新台幣2萬8千元以上！
環保工會聯合會理事長蘇家源說，台灣目前基本工資為2萬5250元、時薪168元，對比鄰近的韓國在GDP最差情況下，月薪仍有5萬3千多元、時薪241元，希望台灣在經濟成長率不斷提高的狀況下，提高基本工資、讓勞工公平分享勞動果實，且蔡政府執政僅剩2年，要在任內達成基本工資3萬的目標，今年就應調漲至2萬8千元，盼明天審議委員會考量物價飛漲的現況，提高基本工資。
台灣國際勞工協會指出，基本工資對移工來說形同最高工資，萬物皆漲，也影響移工生活，包括母國物價上升、來台仲介費也漲價，呼籲提高基本工資，保障所有最底層的勞工。
洪清福表示，回顧蔡英文總統2016年勞動政策之一「訂定《最低工資法》」幾無進度，當時蔡政府對此項政策目標，包含提高目前基本工資審議程序的法位階，以及「將相關社會經濟指標入法」，讓制度更為健全，以利未來穩定調整最低工資，保障勞工及家庭經濟生活。
他說，但目前勞動部所提出的法案，卻迴避訂定公式，已經失去原初核心目標，因此鄭重呼籲，勞動部應儘速提出納入相關社會經濟指標之《最低工資法》，並設立健全完善調整公式，以穩定調整基本工資。
勞動部回應，自蔡總統上任以來，政府每年檢討基本工資且逐年調漲，月薪已有6次調整，調幅達26.2%；時薪調整7次，調幅達40%。由於基本工資是由「基本工資審議委員會」勞、資、學、政四方委員共同決定，因此，有關基本工資的調整數額，必須尊重委員會的審議結果。
勞動部說，今年度的委員會議，將於明天召開，今年民生物價上漲，大家都關心勞工實質購買力下降的問題，經濟也有疫情及國際因素的不確定性存在。委員會將整體通盤考量，審慎決定基本工資的調整。
有關「提出納入社會經濟指標的最低工資法」，勞動部表示，已擬具最低工資法草案，將最低工資所需參考的社會經濟指標入法，並已陳報行政院審查。因為最低工資的訂定，攸關勞資權益，且考量勞雇對於審議最低工資的參採指標，尚有不同意見，必須審慎處理，在最低工資法未立法前，勞動部仍將每年檢討基本工資，以保障基層勞工權益。