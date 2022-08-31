跌不怕！再度爬上宣傳車　陳柏惟：我們讓一個藍委不見了

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儘管基進與陳柏惟都宣稱他退黨是因為需要沈澱，但陳建良與陳玄曄的參選，一直被外界視為陳柏惟與基進衝突、6月底宣佈退黨的主因之一。陳柏惟7月底在美國閃婚，結束訪美行程後，在電視台主持政論節目、擔任民進黨台中市長候選人蔡其昌競總青年後援會長，平常也帶堂哥陳玄曄拜會大肚、烏日、龍井選區的地方支持者。
陳玄曄今在陳柏惟、陳建良陪同下，到台中市選委會辦理登記，兩名候選人穿著「3Q團隊、接棒實踐」的外套，象徵傳承意義。登記參選後，陳柏惟將把當初由立院騎回台中的單車交給陳玄曄，希望堂哥能騎進市議會，自己則上了宣傳傳為堂哥遊街，這也是今年1月陳柏惟陪林靜儀謝票時從吉普車掉落，自嘲成為「在地上的立委」後，時隔半年再登上吉甫車。，沿途許多民眾對他高喊「加油」！
陳柏惟致詞時說，去年10月他卸下立法院職務，從台北騎腳踏車回台中時，很多人問他要不要繼續服務，但服務不只需要團隊、人力，更需要地方民眾的支持，若大家認同3Q團隊過去2年的在地服務、覺得適合繼續打拚，請支持陳玄曄。陳柏惟笑說兩人外貌相像，堂哥陳玄曄一直是自己最好的分身，「別人需要穿外套，我哥靠一張臉就可以了」。陳玄曄則提出婦孺、老人、經濟、交通等4大政見。
陳柏惟說，呼籲大家，繼續支持年輕人打破派系把持、政治分贓的不公現象，國民黨在中二選區的勢力原本盤根錯節，這樣的黨讓年輕人出不了頭、看不到未來，「所以才會有黃子哲、羅智強初選不公，如果希望這個黨越來越小，請支持年輕人參政」。他說，3Q團隊在中二選區做的最好的事，「就是讓國民黨一個立委不見了、兩個現任議員不再掛黨參選」，同時讓選民相信，勇敢的年輕人一樣能服務、一樣能發展社會人脈，而且比傳統派系的長輩們更有活力、更知道大家的需求。