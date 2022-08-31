台灣基進第三次參選　高雄7參選人聯合登記喊七好

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣基進三民區市議員參選人張博洋說，上一次來到選委會，是繳交罷韓二階連署書之時，希望高雄能有更適合的市長，來領導這座城市，今天再次來到選委會，希望透過參選議員，提倡更好的價值，更好的理念，最重要的是，讓代表人民聲音的市議會，新陳代謝，淘汰掉不好的議員。
台灣基進鳳山區市議員參選人李雨蓁表示，過去四年，國民黨在高雄市議會過半，不管是隨意砍預算來阻擋高雄的進步，或是根本不關心市政的荒唐質詢，都一再凸顯本土派在議會過半的重要性，而台灣基進就是其中的關鍵少數；台灣基進仁武、鳥松、大樹、大社市議員參選人張婷婷提到，幸福城市是打造老幼都能被照顧到，這次選舉台灣基進喊出「咱的高雄，基進監工」，不止是口號，更是我們期待替生活在這片土地的人民，實踐一個大家都會「嘴角上揚15度」的未來。
台灣基進前鎮、小港市議員參選人黃敬雅則說，自己是2015年復興空難的235班機唯一生還的空服員，現在也成了一個媽媽，人生從一片黑暗走向光明，希望帶給前鎮小港的鄉親不一樣的未來，自己將用餘生為鄉親拚、為鄉親闖；台灣基進岡山、橋頭、燕巢、梓官、彌陀、永安區市議員參選人劉航遠認為，政治不是只有利益，我們要爭的是一個理想，我們想要打造更好的政治環境，不止是想想而已，更要站出來改變現狀。
台灣基進左營、楠梓市議員參選人陳子瑜表示，自從台積電確認進駐楠梓產業園區後，左營楠梓成為高雄城市轉型及產業轉型的重要區域，因此需要的不只是傳統的服務型議員，而是必須更加具有國際觀、對國家發展戰略了解的「服務＋」議員，要做的比服務更多；台灣基進林園大寮市議員參選人楊佩樺則說，自己不僅以護理專業提出全齡健康四大面向來顧市民健康，且市政的健康需要正台派的市議員，以有利於台灣的角度來監督市政，高雄市議會更需要新陳代謝。