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台灣基進第三次參選　高雄7參選人聯合登記喊七好

▲今（31）日早上台灣基進七位市議員參選人在台灣基進黨主席陳奕齊陪同下完成登記參選程序。（圖／台灣基進提供）
▲今（31）日早上台灣基進七位市議員參選人在台灣基進黨主席陳奕齊陪同下完成登記參選程序。（圖／台灣基進提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-08-31 11:36:06

今（31）日早上台灣基進七位市議員參選人在台灣基進黨主席陳奕齊陪同下完成登記程序，手持寫有「好」字的氣球，象徵每個人所主張的「好民主」、「好創意」、「好交通」、「好健康」、「好幸福」、「好家園」、「好市政」的象徵，我們將為這些市政願景監工，讓高雄更好。

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台灣基進黨主席陳奕齊表示，這已經是台灣基進第三次來到選委會進行登記作業，儘管前兩次的結果並不理想，但我們都是跌倒了，身上的髒污撥一撥，繼續努力；很多人質疑台灣基進是不是小綠，但他要說台灣基進是就是比別人更愛台灣的鋼板深綠，為了台灣考慮大局，思考要怎麼讓台灣更好，因此台灣基進是台灣的深綠、台灣的側翼。

台灣基進三民區市議員參選人張博洋說，上一次來到選委會，是繳交罷韓二階連署書之時，希望高雄能有更適合的市長，來領導這座城市，今天再次來到選委會，希望透過參選議員，提倡更好的價值，更好的理念，最重要的是，讓代表人民聲音的市議會，新陳代謝，淘汰掉不好的議員。

▲今（31）日早上台灣基進七位市議員參選人完成登記參選程序。（圖／台灣基進提供）
▲今（31）日早上台灣基進七位市議員參選人完成登記參選程序。（圖／台灣基進提供）
台灣基進鳳山區市議員參選人李雨蓁表示，過去四年，國民黨在高雄市議會過半，不管是隨意砍預算來阻擋高雄的進步，或是根本不關心市政的荒唐質詢，都一再凸顯本土派在議會過半的重要性，而台灣基進就是其中的關鍵少數；台灣基進仁武、鳥松、大樹、大社市議員參選人張婷婷提到，幸福城市是打造老幼都能被照顧到，這次選舉台灣基進喊出「咱的高雄，基進監工」，不止是口號，更是我們期待替生活在這片土地的人民，實踐一個大家都會「嘴角上揚15度」的未來。

台灣基進前鎮、小港市議員參選人黃敬雅則說，自己是2015年復興空難的235班機唯一生還的空服員，現在也成了一個媽媽，人生從一片黑暗走向光明，希望帶給前鎮小港的鄉親不一樣的未來，自己將用餘生為鄉親拚、為鄉親闖；台灣基進岡山、橋頭、燕巢、梓官、彌陀、永安區市議員參選人劉航遠認為，政治不是只有利益，我們要爭的是一個理想，我們想要打造更好的政治環境，不止是想想而已，更要站出來改變現狀。

台灣基進左營、楠梓市議員參選人陳子瑜表示，自從台積電確認進駐楠梓產業園區後，左營楠梓成為高雄城市轉型及產業轉型的重要區域，因此需要的不只是傳統的服務型議員，而是必須更加具有國際觀、對國家發展戰略了解的「服務＋」議員，要做的比服務更多；台灣基進林園大寮市議員參選人楊佩樺則說，自己不僅以護理專業提出全齡健康四大面向來顧市民健康，且市政的健康需要正台派的市議員，以有利於台灣的角度來監督市政，高雄市議會更需要新陳代謝。

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