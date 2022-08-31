柯文哲與民眾黨陪同登記 黃珊珊喊話對手：出來辯論！
台北市前副市長、台北市長參選人黃珊珊，今（31）日上午在台北市長柯文哲與民眾黨議員參選人們的陪同下，前往台北市選委會登記參選2022年台北市長選舉。黃珊珊在致詞時也主打「辯論牌」，希望各候選人提出政策，邀請大家進行政策辯論，更希望有公信力媒體舉辦政策辯論會，不管社宅、公安、交通問題，每週一場公開辯論會，候選人不要再隔空喊話、互相抹黑方式，公開辯論請大家上辯論台，讓市民決定誰是最適合市長人選。
黃珊珊在致詞時表示，今天登記參選只是個開始，會持續延續在北市府沒有顏色、一視同仁的施政理念，清廉、勤政，把北市優良政治文化延續下去。黃珊珊也直言，太多政治口水，從各種面向來看，台北市民真的非常厭倦不斷抹黑、口水、抹泥巴方式打選戰。
「現在開始正式比賽，比賽開始後，希望各候選人拿出政見政策的討論，不要再用口水、操縱藍綠惡鬥或棄保。」黃珊珊也鄭重宣示，希望各候選人提出政策，大家一起進行政策辯論，讓有公信力媒體舉辦政策辯論會，不管社宅、公安、交通問題，每週一場公開辯論會，候選人不要再隔空喊話、互相抹黑方式，公開辯論請大家上辯論台，讓市民決定誰是最適合市長人選。
柯文哲致詞時則指出，從三年前創黨以來，第一次參加全國性選舉時，也很負責任推出候選人。而這次也一樣，民眾新希望，「我知道在這一刻，台灣民眾想法對兩黨有的失望有的絕望，總要給人民一個希望。」柯文哲直言，民眾新希望、台北新能量，希望帶給台灣人民新希望，這票投給台灣民眾黨，不是投給台灣民眾黨，而是投給自己的一個希望。