數位中介法爆反彈　民調：6成不滿政府保障言論自由表現

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當問到《數位中介法》草案中規定，若行政機關認定網路言論是「不實訊息」， 可以要求網路媒體加註警語。有人認為，政府會將不利的訊息都加上警語，規避輿論的監督，是否同意這樣的看法？非常同意 27.2%，還算同意 26.8%，不太同意 14.8%，非常不同意 27.7% ，沒意⾒ 3.5%；《數位中介法》草案中規定，政府預計要花新台幣25億，設立財團法人， 管理網路假訊息。有人認為，這是用政府的錢公開養網軍，非常同意31%，還算同意19.6%，不太同意 18.8%，非常不同意 25.8%，沒意⾒ 4.8% 。
至於在現有憲法保障與法律的規範下，任何人都可以在網路平台上發表言論與轉傳資訊，「保護言論自由」與「防止虛假訊息」如果發生衝突，哪一個重要 性較高？56.6%民眾認為保護⾔論⾃由比較重要，防⽌虛假訊息 38.3%，沒意⾒ 5.2%。
江啟臣說，每個縣市長應該都要表態，是否支持百分之百的言論自由，台灣的民主還不到成熟，但持續都在進步中；江也強調，民眾的感受是持續累積，即便過去民進黨主張支持言論自由，但決策卻是一再侵害言論自由，最後民眾一定有感，現在民調就是反映出這樣的反感。
基金會執行長黃子哲表示，民調中顯示反政府強烈管制網路，反對數位中介法，力挺言論自由，這個議題受到年輕族群強烈反彈，20到29歲有63%反對中介法，這是各族群最高，但很遺憾藍綠在此議題上還是態度不同，即便如此，還是有3成民進黨支持者反對中介法，NCC的滿意度只有29%，不滿意65.9%，NCC主委陳耀祥要知所進退，連蔡英文都說中介法要加強溝通，陳耀祥應該要辭職負責。