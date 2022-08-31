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外企加速撤離中國！經濟成長如「心肺暫停」　就業環境慘

▲中國的外企加速撤離，不僅年輕人面臨嚴重就業困境，整個中國經濟成長猶如出現「心肺停止」的現象。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國的外企加速撤離，不僅年輕人面臨嚴重就業困境，整個中國經濟成長猶如出現「心肺停止」的現象。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-08-31 11:55:55

中國嚴格的防疫清零政策導致許多在中國的外企加速撤離，再加上與美國的競爭衝突加劇，許多跨國企業如蘋果等決定轉向印度、越南等國生產，導致中國關廠、裁員消息頻傳。分析師認為，中國經濟狀況眼下宛如「心肺停止」，不僅年輕人失業率急速攀升，低工資、高強度的工作氛圍更打擊大批勞動人口的信心。

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根據《自由亞洲電台》報導，中國境內外資企業近年嚴重感覺原物料更難取得、關稅大幅上升，先前就有報導指出蘋果預計部分業務將撤離中國，包含生產Apple Watch和麥金塔筆電的生產線將移至越南，最新款的iPhone 14手機則撤往印度生產，其中嚴格的封控防疫政策是擾亂營運與生產，刺激撤離中國的主要推力。

近3年的疫情封控期間，各國駐華外企撤離意向飆升，尤其是今年4至6月份上海封城期間，就連美國、日本駐上海總領事館都缺食物；根據中國美國商會調查顯示，有52%的會員企業有意減少或延後在中國投資，中國歐盟商會則稱有8成會員企業認為中國的投資吸引力正在消失，另外有23%的會員企業透露考慮把中國投資的計劃轉移到其他市場，數字之高創下10年來的最新紀錄。

亞洲地區先進國家也不例外，中國日本商會今年5月就表示，有15%日企坦言投資中國的計畫受到影響，韓國企業如三星便在去年關閉了中國的電動汽車電池組製造廠，轉向籌組晶片同盟的美國投資，包含在德州興建新晶圓廠，SK集團也有意改向美國投資包含半導體、能源與生技產業，預計高達220億美元。

日本評論家宮崎正弘（Masahiro Miyazaki）便稱，中國當前的經濟狀況如同醫學上的「心肺停止」，儘管中國官方聲稱16至24歲年輕人失業率為19.9%，但實際情況他估計已經超過40%；此外，由於工廠訂單量嚴重不足，大大小小的企業與工廠都在裁員，剩下的員工還得面臨「996」、「007」等低工資高強度的工時制度擠壓，再加上職場上年齡、性別、性取向的歧視，勞動與經濟狀況深陷惡劣環境。

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