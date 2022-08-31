時力高雄6參選人組戰隊　火力全開進議會

今（31）日時代力量高雄市議員參選人暨現任三民區市議員林于凱、大岡山地區市議員參選人黃思學、左營楠梓區市議員參選人鄭侑青、鳳山區市議員參選人顧崇德、前鎮小港區市議員參選人湯茹婷、林園大寮區市議員參選人張雨柔，特別身著「高雄時力戰隊」籃球衣前往高雄市選委會登記參選，黨主席陳椒華委員也到登記現場陪同並親授戰旗。
立法委員陳椒華說，時代力量在高雄也是一個有問政經驗的政黨。目前時代力量在市議會只有一個席次，但是這個席次，在環保、性平、親子教育、產業轉型、勞動權益、防堵中國滲透等領域，都持續努力、也有所斬獲，連續6個會期都受到高督盟肯定，評鑑為問政優質議員。
這次選舉，時力高雄一共推出6位參選人，除了有各自的選區、更有各自的專業領域。陳椒華也期許未來這些年輕的新血進入高雄市議會，都能發揮自己所長，延續改革的步伐，持續做對的事、推動進步價值。
高雄市三民區市議員林于凱表示，這次參選，時力高雄6位參選人一起穿著球衣來登記，是希望體現，雖然選舉把高雄分成不同選區，但各區的生活息息相關。
林于凱說，雖然6位參選人各自有關注的領域，但大家分進合擊，才能推動高雄成為更進步的城市，除了由時力高雄6參選人所組成的團隊，林于凱也邀請超過30位各領域的專業人士，組成「市政監督顧問團」，要匯集各方專業力量，讓選戰主軸回歸市政討論的本質。