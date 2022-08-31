張善政也涉抄襲？柯文哲：只要找5個我看過內容就有結果
國民黨桃園市長參選人張善政，近日被爆出任職宏碁集團副總時，主持的農委會研究計畫涉嫌抄襲，領了約5700萬元的經費，引發社會各界議論。對此台北市長柯文哲今（31）日接受訪問時，也被問及張善政涉嫌抄襲一事，柯則直言，社會上應該要有個具有公信力的團體，針對抄襲事件進行判別，「如果我來看，只要找五個柯文哲，把論文讀一遍，互相討論一下，是非對錯很快就清楚了。」
張善政近日遭到民進黨方面指控，在2007年至2009年擔任宏碁副總期間，向農委會申請總經費5700萬的結案報告，內容涉嫌抄襲論文、雜誌，並且在未標註來源的情況下，引用農委會的相關資料。不過張善政本人今日上午也大動作回應，表示民進黨「非常的有想像力」，並發誓如果計劃經費有任何一塊錢掉入自己口袋，會馬上宣布退選。
而針對張善政涉嫌抄襲一事，柯文哲今日上午陪同黃珊珊登記參選時也回應，表示針對這樣的輿論，社會上也應該要有一個具有公信力的團體來進行審核。「就好像林智堅的論文案，不管在中華大學或是台灣大學，就有學術倫理委員會進行處理。」柯文哲說，如果出了這種事情，只要組織一個具有公信力且有專業的組織，找來五六個專家進行審核，很快就會有答案。
「其實老實說，我相信我自己有那樣的能力，但我沒有時間去讀那些論文。」柯文哲直言，就他來看，只要找來五個像柯文哲一樣的人，把內容讀一遍，互相討論一下，是非對錯很快就清楚了，「 這就不用浪費整個社會的力量在那邊繞來繞去。」