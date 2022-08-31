陳時中提坐月子補貼、發藝遊券 黃珊珊：不能一次性撒幣
2022年台北市長選戰在即，今（31）日上午民進黨參選人陳時中與無黨籍參選人黃珊珊，都先後前往台北市選委會登記參選。在接受媒體訪問時，黃珊珊被問到陳時中前一天提出「坐月子補助36000元、6至18歲每年發1500元藝遊券」的政策牛肉，黃珊珊則直言「對於父母來說，錢不是問題，重點是品質，所以台北市不會只是一次性的撒幣。」
陳時中30日推出社福政見，從愛兒、青年、樂齡、溫暖、療癒及韌性五大面向，提出包括坐月子補貼3萬6千元、增加公共化2歲幼幼班、增加1000名額托育場所、發放6至18歲每年1500元藝遊券，並增設中小型身障全日型住宿式機構等，希望藉由完善社福建構真正優質台北，讓世界看見台北的美好。
黃珊珊今日在登記參選前接受媒體訪問，被問到陳時中端出的政策牛肉，黃珊珊則直言「在市政府也好，或者整個國家也好，都不應該只是一次性的服務。」黃珊珊強調，所有服務都是應該有持續性的服務，尤其是對於父母來說，生養孩子最重要的不是生也不是養，而是中間教育跟托育，教育跟托育要做好環境。
「你把錢一直撒下去，如果沒有營造一個妥善的托育環境，他還是不敢生。」黃珊珊說，重點在於公托公幼與私托私幼的品質如何提升，而不是只是增加補助的錢，「，如果給了很多錢，老師的薪水還是很低，老師的環境還是很差，他還是沒辦法提供很好的服務。」黃珊珊強調，對父母來說，錢不是問題，重點是品質，所以北市不會只是一次性的撒幣，而是要注重品質。