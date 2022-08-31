9月1日起第五輪「快篩實名制」上路　民眾可持健保卡購買

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指揮中心說明，為因應民眾購買平價之家用抗原快篩試劑需求，指揮中心於今年4月28日推出家用抗原快篩試劑實名制，依循口罩實名制1.0於健保特約藥局及衛生所通路販售，凡是持有健保卡或居留證之民眾，均可至藥局及衛生所購買，每輪每位民眾可購買1份5劑，每份售價500元(醫材原則售出，概不退換)；第二輪於6月6日開始實施，每個販售據點每天配送份數由78份增為117份，並自6月13日起，取消單雙號的購買限制，民眾可自行依需求選擇購買日期，提升購買之方便性；第三輪於7月1日開始實施，每輪每位民眾維持購買1份5劑；第四輪於8月15日開始實施，每輪每位民眾購買數量由原先1份(5劑)，增加至多可購買2份(10劑)，並可分成1次或2次購買(可代購)。
指揮中心表示，除快篩試劑實名制外，8月15日起已開始實施第三輪 0-6歲學齡前幼兒免費領取快篩試劑，領取資格仍為2015年9月2日(含)以後出生的學齡前孩童；另9月1日起亦開放65歲以上(1957年(含)以前出生)長者免費領取快篩試劑，民眾可持尚未領取孩童或9月1日起持65歲以上長者的健保卡，至各快篩實名制販售據點免費領取一份5劑家用快篩試劑，此免費領取份數，不會計入家用抗原快篩試劑實名制的購買資格。
指揮中心提醒，目前家用抗原快篩試劑實名制販售地點有全國4,539家健保特約藥局及79個偏鄉衛生所，持有健保卡或居留證之民眾，均可至藥局及衛生所購買，貨源充足，隨到隨買，不用排隊。相關實名制販售資訊可至健保署、食藥署、藥師公會官網查詢。
指揮中心亦提醒幼兒家長，家用快篩試劑僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，勿使用於2歲以下幼童。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。