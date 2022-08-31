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吳念真談代言中藥品　背後這段故事讓他感動

▲吳念真導演曾堅持「不輕易代言藥品」，不過聽完一品太醫的品牌故事後被深深感動，毅然決然接下代言。（圖／記者汪睿琦攝）
▲吳念真導演曾堅持「不輕易代言藥品」，不過聽完一品太醫的品牌故事後被深深感動，毅然決然接下代言。（圖／記者汪睿琦攝）

記者汪睿琦/綜合報導

2022-08-31 14:23:462022-08-31 14:58:03

今年台灣已將步入「超高齡社會」，65歲以上老年人口占比將超過 20%，估計到2025年會有470萬名長者，老年照護也成為時下不容忽視的議題。知名導演吳念真也相當看重台灣老年照護問題，今（31）日公開出席「一品太醫-龜鹿二仙膠」代言活動時，特別談到為何點頭接下這次代言，「因為被品牌單一產品生產線的堅持感動，肯定專一成就價值。」

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活躍於螢光幕前的吳念真導演，近年來對生命和健康發表出許多看法，這次接下「一品太醫-龜鹿二仙膠」代言，吳導坦言自己對藥品代言是相當謹慎的，「尤其又是要吃進身體的，因這可能會讓很多長輩注意到，所以我決定先到一品太醫的廠房參訪，除了聽創辦人沈董述說他的故事，在過程中，我看到這整條生產線。」

吳念真導演發現，品牌整個生產線竟只做龜鹿二仙膠一個產品，讓他不得不佩服，「原來是為了產品的品質不受影響，免去有其他原料影響品質，所以專心把這龜鹿二仙膠這一品項做到好，在這個時代，是令人敬佩的。」

龜鹿二仙膠是由鹿角、龜板、枸杞、人參四味藥熬膏而成，在古代是宮廷御用由御醫開給皇帝保養身骨的方子，坊間也有許多相關的產品。談到一品太醫品牌誕生故事，創辦人沈裕益坦言自1985年起就接觸到中藥材的批發與加工，直至1995年起中藥納入全民健保，「對於中藥材的品質我都非常了解，即使品名相同，如果用的成分換一下或是製程因為成本cost down，其實品質就差很多。」

龜鹿二仙膠在中藥傳統製劑中討論度最高，沈裕益決定一頭栽進龜鹿二仙膠的研究，蓋了一個能夠申請藥證字號，符合 GMP 的中藥廠，原料，就去找最好最純正品質的鹿角、龜板，強調即使龜鹿二仙膠相當難做，稍有不慎就可能要全部報廢，但為了中藥的好品質，沈裕益在所不惜。「只做這一項產品就是不讓品質被其他產品影響到，因為好品質的中藥，就能夠完整感受到它的效果，這是我入行時老師傅所堅持的，也造就了我的初心，是我做一品太醫最重要的價值。」

這次一品太醫與吳念真攜手推薦龜鹿二仙膠，吳導被品牌故事感動之餘也親自現身拍攝品牌廣告，想和一品太醫同行，讓人生步伐走得長久，充滿活力。

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