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男女心動瞬間調查公開！男生「做3件事」　看了莫名心動

▲男女心動瞬間妙不可言，卻是有跡可循，交友APP調查最容易讓人感到心動的3大舉動。（示意圖／取自Shutterstock）
▲男女心動瞬間妙不可言，卻是有跡可循，交友APP調查最容易讓人感到心動的3大舉動。（示意圖／取自Shutterstock）

記者黃韻文/綜合報導

2022-08-31 14:18:45

除了頻繁相處進而日久生情，另一種就是無預警的怦然心動，對方一個不經意的小動作，讓好感一瞬間產生，也就是俗話說的「被撩到」。交友APP《weTouch》針對旗下會員進行調查，票選最令人心動的「關鍵動作」，發現女生不經意的撩髮，最能撩走了8成男生的心；而男生開車在煞車時，下意識右手擋一下保護身邊的女生，也讓高達6成女生感到心動。

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根據交友APP《weTouch》調查發現，最容易讓男生感到心動的動作，第一名是不經意的撩髮，尤其是將頭髮往後撥、繞在耳後，露出耳朵、脖子以及側臉的線條，讓8成以上的男生容易瞬間失了魂，尤其是心儀的女生隨意撥弄頭髮整理，或咬著髮繩熟練的紮起馬尾，頭微微偏向一邊的時刻，對男生往往有致命吸引力。

▲以下三個從動物身上也觀察得到的明顯行為特徵，可以給因曖昧受盡委屈的迷惘男女一個參考方向。（圖／截自《那些年，我們一起追的女孩》官方臉書）
▲女主角沈佳宜為了柯景騰綁起馬尾，是全片心動瞬間。（圖／取自《那些年，我們一起追的女孩》官方臉書）
第二名則是當女生慵懶伸懶腰時，5成男生認為當下看起來就像迷人的小貓，尤其此時身材線條會特別引人注目。第三名則是當女生吃到美味的食物，露出發自內心的笑容，也是男生們看了經常會心動的瞬間。

至於有好感的男生做哪些事，特別容易讓人心頭小鹿亂撞，交友APP《weTouch》調查指出，「急煞護身」高居第一名，6成女生透露，會開車的男人有種安全感，尤其在煞車時下意識用右手擋著保護坐在副駕的女生，這個貼心之舉會讓人在瞬間有心跳的感覺。

第二名便是穿襯衫的男生挽袖要幫忙，在解開袖口扣子及捲袖準備做粗重活的那瞬間，對女生來說往往是性感力爆棚，讓一半女性為此著迷。第三名是約會遲到時，對方不只耐心等待又安慰沒關係，也讓少數女生有心動感。

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