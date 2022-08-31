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楊志良也要登記參選高雄市長？柯志恩反駁：空穴來風

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩預計將在明日到高雄市選委會登記參選，今日中午則參加競選總部的祈安植福儀式。（圖／柯志恩競選總部提供）
▲國民黨高雄市長參選人柯志恩預計將在明日到高雄市選委會登記參選，今日中午則參加競選總部的祈安植福儀式。（圖／柯志恩競選總部提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-08-31 14:27:46

國民黨高雄市長參選人柯志恩預計將在明日到高雄市選委會登記參選，沒想到今（31）日卻傳出前衛生署長楊志良要用無黨籍，並且在9月2日由高金素梅陪同登記參選，楊志良則澄清的確有把戶籍遷到高雄，但是身體受不了選舉折騰，不會參選，柯志恩也說傳聞是空穴來風，「相信楊志良署長和高金素梅委員都是站在我們這一邊的，這是完全無庸置疑的」。

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國民黨在未正式徵召柯志恩參選前，楊志良曾說過「大家都知道我的能力比陳其邁能幹很多」，也曾拜訪高雄市議會暢談自己的防疫看法，並提到心目中的最喜歡的人選其實是高金素梅，還要大家一起監督陳其邁，不願意讓大家看輕，以為國民黨都沒人。

▲前衛生署長楊志良今（14）天到高雄市議會拜會議長曾麗燕。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.06.14）
▲前衛生署長楊志良之前曾到高雄市議會拜會議長曾麗燕。（資料圖／記者鄭婷襄攝）
但今日有媒體報導指出，楊志良打算於9月2日，在立委高金素梅的陪同下前往選委會登記參選高雄市長，楊志良今坦言身旁有人對高雄的選情感到焦慮，希望他挺身而出，他確實也曾動念參選，也遷了戶籍，但考量已經77歲又曾罹癌，受不了選舉折騰，所以不會參選，但若受到邀請會替柯志恩輔選。

柯志恩今日中午參加競選總部祈安植福儀式時則表示，絕對會邀請楊志良署長，因為他是代表正直善良的力量，有這樣的傳聞是空穴來風，她也一笑置之，「相信楊志良署長和高金素梅委員都是站在我們這一邊的，這是完全無庸置疑的」。

對於媒體追問會有這個傳聞是否代表柯志恩現在民調偏低？柯志恩則說明，目前的民調都是在她確診解隔離完才去做的，現在已經過一個月了，相信民調已經逐步上升了，不用為了一件空穴來風的新聞來說柯志恩的民調如何，硬是要串連在一起，這個訊息是完全不正確的。

柯志恩並說，明天會有很重要的朋友陪柯志恩一起去登記，也代表已經正式啟航；至於這場選戰資源相對於民進黨較少？柯志恩坦言，國民黨要接受事實，就是家徒四壁，所有候選人都是靠自己的力量，特別是2018年黨產會將所有國民黨黨產全部凍結後，大家都有這樣的自知，「我們完全在打一場不對稱的戰役」，民進黨是現任、而且有強大資源，而且他們會撒資源，國民黨唯有扎根基層服務。

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