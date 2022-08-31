楊志良也要登記參選高雄市長？柯志恩反駁：空穴來風

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但今日有媒體報導指出，楊志良打算於9月2日，在立委高金素梅的陪同下前往選委會登記參選高雄市長，楊志良今坦言身旁有人對高雄的選情感到焦慮，希望他挺身而出，他確實也曾動念參選，也遷了戶籍，但考量已經77歲又曾罹癌，受不了選舉折騰，所以不會參選，但若受到邀請會替柯志恩輔選。
柯志恩今日中午參加競選總部祈安植福儀式時則表示，絕對會邀請楊志良署長，因為他是代表正直善良的力量，有這樣的傳聞是空穴來風，她也一笑置之，「相信楊志良署長和高金素梅委員都是站在我們這一邊的，這是完全無庸置疑的」。
對於媒體追問會有這個傳聞是否代表柯志恩現在民調偏低？柯志恩則說明，目前的民調都是在她確診解隔離完才去做的，現在已經過一個月了，相信民調已經逐步上升了，不用為了一件空穴來風的新聞來說柯志恩的民調如何，硬是要串連在一起，這個訊息是完全不正確的。
柯志恩並說，明天會有很重要的朋友陪柯志恩一起去登記，也代表已經正式啟航；至於這場選戰資源相對於民進黨較少？柯志恩坦言，國民黨要接受事實，就是家徒四壁，所有候選人都是靠自己的力量，特別是2018年黨產會將所有國民黨黨產全部凍結後，大家都有這樣的自知，「我們完全在打一場不對稱的戰役」，民進黨是現任、而且有強大資源，而且他們會撒資源，國民黨唯有扎根基層服務。