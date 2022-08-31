死亡+21！30多歲男發病一週即逝世　本土再增4例兒童重症

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兒童重症方面，羅一鈞表示，有一名2歲男童，過去無慢性病史，亦沒打過疫苗，8/27出現發燒、腹瀉，在家快篩為陽性，8/28因食慾、活力下降送至急診，到院時體溫高達40.6度，且全身抽蓄30分鐘，電腦斷層顯示有腦水腫，疑似為腦炎，用方使用瑞德西韋、類固醇、降腦壓藥、免疫球蛋白等藥物治療，目前病況改善，但仍在加護病房觀察。
另外3起重症皆為MIS-C個案，年紀最小為1歲男童，過去無慢性餅使，7/11確診，8/24出現腹痛、腹瀉、嘔吐、出疹等症狀，8/26就醫檢查發現有發燒、發炎指數升高、凝血功能異常，因此收治住院，同時給予免疫球蛋白。
第二例為2歲女童，本身有蠶豆病史，8/11確診，8/22發燒伴隨咳嗽腹瀉，8/27在急診檢查有發炎指數升高、凝血功能異常，故收治一班病房，期間使用免疫球蛋白等藥物治療。
最後一例為6歲男童，8/12發燒腹瀉嘔吐，隔天到急診PCR陰性，故院方以急性腸胃炎先安排住院，後續發燒仍持續，同時伴隨紅眼、發炎指數升高，N抗體S抗體均陽性，診斷為MIS-C，經治療後已好轉，8/28出院。（編輯：陳苾暐）
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