COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

iPhone 14傳有2大重要功能！最強蘋果分析師郭明錤再出手

▲蘋果發表會台灣時間9/8登場，蘋果最強分析師也指出iPhone 14很有可能會加入2重點新功能。(圖／翻攝官網)
▲蘋果發表會台灣時間9/8登場，蘋果最強分析師也指出iPhone 14很有可能會加入2重點新功能。(圖／翻攝官網)

記者周淑萍/綜合報導

2022-08-31 14:36:26

蘋果秋季發表會預計在台灣時間9/8凌晨登場，全球矚目的iPhone 14系列可望登場，近期網路上有眾多關於iPhone 14的訊息，但最讓人信服的就是有著「地表最強蘋果分析師」的郭明錤發言，近日針對iPhone 14有2項重磅猜測，一為iPhone 14已完成衛星通訊測試，另外就是iPhone 14 Pro系列會在超廣角功能上優化。但蘋果是否會如期推出，最後還是要等蘋果發表會才會揭曉答案。

我是廣告 請繼續往下閱讀
知名蘋果分析師郭明錤日前在推特上貼文，預測2款 iPhone 14 Pro 的超廣角相機的單位像素面積，將從 iPhone 13的1.0µm 提升到 1.4µm。µm數字越大，代表每個像素的面積更大，收集光源的能力就會上升，同時受益於iPhone 14 Pro超廣角相機規格升級，Pro機種的出貨比重增加。

第2個重要功能為衛星通訊功能，郭明錤指出，iPhone 14已完成衛星通訊測試，有衛星通訊功能，但最後蘋果否會添加此功能在iPhone 14上目前尚未確定，但可以確定的是，未來衛星通訊功能手機將是兵家必爭之地。其實衛星通訊功能，從蘋果發表會的邀請函發出後就引發外界的議論，由點點星空拼出的蘋果LOGO，猜測很有可能加入衛星通訊。

▲iPhone 14 Pro 傳聞會加入紫色。(圖／翻攝Apple Hub)
▲iPhone 14 Pro 傳聞在超廣角功能上優化。(圖／翻攝Apple Hub)

iPhone史上最便宜大螢幕？iPhone 14「這款」料成銷售王

iPhone 14鏡頭史上最凸？內行揪歷代「這變化」真相曝光

iPhone 14隱藏新功能露餡？蘋果發表會邀請函主題藏玄機

iPhone 14來了！蘋果手機奪冠　佔7月全台手機銷量近3成

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀