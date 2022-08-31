iPhone 14傳有2大重要功能！最強蘋果分析師郭明錤再出手
蘋果秋季發表會預計在台灣時間9/8凌晨登場，全球矚目的iPhone 14系列可望登場，近期網路上有眾多關於iPhone 14的訊息，但最讓人信服的就是有著「地表最強蘋果分析師」的郭明錤發言，近日針對iPhone 14有2項重磅猜測，一為iPhone 14已完成衛星通訊測試，另外就是iPhone 14 Pro系列會在超廣角功能上優化。但蘋果是否會如期推出，最後還是要等蘋果發表會才會揭曉答案。
知名蘋果分析師郭明錤日前在推特上貼文，預測2款 iPhone 14 Pro 的超廣角相機的單位像素面積，將從 iPhone 13的1.0µm 提升到 1.4µm。µm數字越大，代表每個像素的面積更大，收集光源的能力就會上升，同時受益於iPhone 14 Pro超廣角相機規格升級，Pro機種的出貨比重增加。
第2個重要功能為衛星通訊功能，郭明錤指出，iPhone 14已完成衛星通訊測試，有衛星通訊功能，但最後蘋果否會添加此功能在iPhone 14上目前尚未確定，但可以確定的是，未來衛星通訊功能手機將是兵家必爭之地。其實衛星通訊功能，從蘋果發表會的邀請函發出後就引發外界的議論，由點點星空拼出的蘋果LOGO，猜測很有可能加入衛星通訊。