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小薰飆罵莊凱勛：閉嘴　埋怨長照癌母「還要顧多久」

▲莊凱勛（左）偷跑出門惹小薰爆氣飆罵。（圖／東森提供）
▲莊凱勛（左）偷跑出門惹小薰爆氣飆罵。（圖／東森提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-09-01 07:30:00

莊凱勛、黃瀞怡（小薰）在東森新戲《額外旅程》飾演夫妻，莊凱勛劇中因工作繁忙，忽視健康警訊，讓他無預警倒下，雖然暫時撿回一命，仍須等待心臟移植。正當已感餘生無望，一顆配對成功的心臟奇蹟出現，他成了器捐受贈者，看似幸運，卻讓他的人生有了翻天覆地的改變。莊凱勛表示：「這是一部眼淚含量極高的劇。」面對職場、親情糾結，生病後發現自己再也無法回到從前，內心的衝突與拉扯，相信很多家庭都會遇到。

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▲小薰詮釋崩潰大哭，仍堅強打起精神照顧家庭的人妻。（圖／東森提供）
▲小薰詮釋崩潰大哭，仍堅強打起精神照顧家庭的人妻。（圖／東森提供）
兩人首次合作，才剛進組還不熟時就要拍吵架戲，一幕莊凱勛偷跑出門被發現惹怒小薰，她痛斥：「你就是要等我，因為你是個病人！你好好休養很困難嗎？在家裡不出問題很困難嗎？」莊凱勛想解釋反被嗆「給我閉嘴」，他坦言：「黃瑞杰（角色）不想被當成病人看待，沒想到老婆卻直戳他的痛處。」感嘆：「當你被宣判失去原有『生活』品質，卻擁有了維持基本『生存』機會的額外旅程，該如何找回自己生命價值？」

▲莊凱勛在《額外旅程》忙工作忽視健康警訊無預警倒下。（圖／東森提供）
▲莊凱勛在《額外旅程》忙工作忽視健康警訊無預警倒下。（圖／東森提供）
小薰戲裡在丈夫換心後扛下了養家重擔，突來的巨變令她惶恐，深怕多想會讓自己無法面對。小薰坦言自己進入角色後很容易被觸動，但她認為現實中的女性會比謝寶芳（角色）冷靜很多。幾年前母親罹癌，當下只想著要怎麼照顧她，也要顧及爸爸的心情，連哭的時間都沒有，但久而久之身心都覺得疲憊，一度埋怨到底還要照顧多久，甚至向上天祈禱能讓母親的病好，隨著母親離世，讓她對人生有新想法。《額外旅程》自9月25日起，東森戲劇40頻道每周日晚間8點首播，晚間10點於LINE TV上架，晚間11點於MyVideo、中華電信MOD／Hami-Viedo上架，每周二凌晨0點於KKTV上架播出。
 

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