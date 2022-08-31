花蓮市長選舉藍分裂　國民黨魏嘉彥登記參選

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67歲李秋旺曾公開向37歲魏嘉彥喊話「讓旺哥打這一仗」，稱魏嘉彥還年輕，有更大成長及精進空間，盼勸退魏嘉彥；魏嘉彥堅稱，他是最早表態參選，李秋旺曾說要支持他，怎自己出來選了；黨內互打氣氛緊張。
魏嘉彥出身花蓮政治大家族，父母都曾任縣議員，哥哥魏嘉賢為現任花蓮市長，魏嘉彥曾任2屆花蓮市民代表，1屆議員；李秋旺則有4屆代表、4屆議員經歷，基層實力不容小覷。
魏嘉彥今天接受媒體聯訪指出，累積12年公職經歷，自己也將邁入40歲，認為應該要為這座城市付出，希望能延續歷任市長政績，包括活化公園、道路整平及太平洋縱谷馬拉松等。
魏嘉賢上午請假陪弟弟登記，特別致贈講述花蓮歷史的「帶你回花蓮」一書，了解百年城市背景。
李秋旺宣布參選後勤奮出席花蓮市大小活動，或走訪街頭逐一拜訪家戶，爭取支持，他今天指出，預計將於9月2日上午前往登記，對於黨內互打，他表示，兄弟爬山、各自努力。
謝豪杰曾任職過民進黨前立委蕭美琴助理、1屆花蓮市民代表，對比藍營2名參選人較為資淺，加上民進黨支持度較低等劣勢，但巧碰上藍營分裂的「優勢」，他說，持續一步一腳印，爭取選民認同，預計9月1日前往登記參選。（編輯：卞金峰）1110831