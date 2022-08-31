CoCo都可變全聯甜點！「百香雙響炮」用吃的 新品搶先看
全聯甜點又有全新驚喜，這回首次和連鎖茶飲店「CoCo都可」合作，把店內經典的手搖飲變成We Sweet甜點與READ BREAD麵包，9月2日起至9月29日限定開賣3款新品，百元有找。此外，瞄準年輕族群也同步和阿華田聯手開發3款療癒甜點，所有新品皆於假日推出8.8折優惠，預計整檔上看3000萬元的業績。全家也和精品手搖飲SOMA合作，推出全新第二波聯名新品，包含甜點、飲品、零食、沖調飲品共6款話題美食。
全聯這次和手搖飲品牌CoCo都可合作，將店內3款人氣飲品「百香雙響炮、奶茶三兄弟、珍珠奶茶」，變成We Sweet甜點與READ BREAD麵包的聯名商品，9月2日起至9月29日期間限定販售，推出3款新品We Sweet百香雙響捲餅、We Sweet奶茶三兄弟捲、READ BREAD伯爵可可餐包。
此外，活動期間全聯We Sweet也同步和阿華田品牌推出3款甜點，包括巧克力棉花糖蛋塔、巧克力鬆餅三明治、巧克力滋心糰子，愛吃甜食的族群別錯過。為了慶祝和全聯合作，阿華田也在門市獨家開賣一系列瑞士直送限定新品，包括限量的阿華田瑞士可可迷你棒、天然穀物條與麥芽巧克力夾心餅，期間買阿華田系列商品滿199元，登錄發票可抽旅遊金1萬元。
全家今年和奶茶精品手搖飲SOMA合推藍帶茶歐蕾與法國酥，受到消費者熱烈迴響，即起再推出第二波聯名新品，包含甜點、飲品、零食、沖調飲品等，首推在「全+1社群電商」上團購的SOMA可可茶歐蕾生乳捲（279元），並在門市開賣SOMA黑糖茶歐蕾、SOMA茶歐蕾脆皮泡芙、SOMA茶歐蕾捲心酥、SOMA茶歐蕾法國酥、SOMA茶歐蕾沖泡包，全部共6款限定話題美食。