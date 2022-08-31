26歲準新娘抽脂卻喪命！家屬控延誤就醫 醫美診所回應了
台北市一家位在忠孝東路的知名醫美診所，本（8）月中旬為一名26歲林姓女子抽脂，但手術過程中卻造成女子意外死亡，家屬接獲消息不敢置信，指控診所沒有第一時間就叫救護車，使得林女到院前無呼吸心跳，質疑延誤治療，對此，醫美診所今（31）日下午出面澄清所有急救措施都符合規定，後續等待相驗結果，一切也將交由司法處理。
台北市中山區一家醫美診所，有許多藝人代言推薦，但該診所在忠孝東路上的分店，遭指控有民眾在8月17日進行抽脂手術發生意外，經緊急送醫到國泰醫院後仍宣告不治，由於死者在到院前已無呼吸心跳，國泰醫院不願開立死亡證明，讓家屬質疑急救過程有疏失，稱在診所急救時，被打了8針強心針，且診所並未一開始就打119送醫，而是要找民間救護車協助送往馬偕，疑似有延誤就醫的狀況。
據了解，該名死者為26歲林姓女子，原預計要在明年結婚宴客，但因母親不同意女兒去做醫美抽脂，因此她才偷偷瞞著母親去做手術，卻不幸發生憾事，讓她無法接受，希望醫美診所能交代過程。
對此，醫美診所今日下午出面解釋，面對醫療糾紛所發生的憾事，深感哀痛，第一時間都有聯繫家屬，給予最大的支持與幫助，該診所也強調，所有程序都符合醫療規定，協議書當事人也有過目簽署，執刀的醫師、麻醉師也都有專科執照，事前也都有進行諮詢，至於手術跟現場嗆就過程，所有證據都交給司法單位，一切待相驗結果後依法處理。（編輯：林莞茜）