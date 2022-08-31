時尚香氛品牌挺高雄時尚大賞 「日不落青檸馬黛茶」上市
香氛也是時尚的一環！高市府青年局主辦的「2022 KFA 高雄時尚大賞」發掘新銳設計師，積極培育時尚設計人才落地發展，日前公布了11組入圍名單。除此之外，今年的指定伴手禮則選擇香氛商品，讓時尚從頭開始。由台灣製造研發的JO MEDEL時尚香氛品牌，以行動支持KFA時尚大賞，特調出「出日不落青檸瑪黛茶」系列，期許帶給高雄更多時尚概念。
Jomodel時尚香氛品牌創辦人JoJo表示，她18歲當模特兒，因在秀場常需變換造型，頭髮毛躁備感困擾，之後結合「吉利化工」雙方歷經一年研發，打造出JO MODELl系列產品，以重視您的第二張臉為出發點，致力將台灣最優質的產品推向國際。不僅新開發「日不落青檸馬黛茶」成為2022年KFA時尚大賞指定伴手禮，更支持贊助高雄時尚大賞「Jomodel之星」獎項，盼以行動帶動時尚高雄。「日不落青檸馬黛茶」香氛洗沐髮品，以典雅茶香為基調，療癒舒心。
JOMEDEL時尚香氛品牌由台灣製造研發，期許能成為友善環境的品牌，成立初期員工就在劍湖山種下5顆樹來表達品牌對環境保護的態度，鼓勵消費者做空瓶回收折扣，並積極開發尋找環保材質，今年首先推出「日不落青檸馬黛茶旅行毛氈袋七件組」，就使用100％ 可回收的毛氈袋包裝，盡一己之力愛地球。
JOMODEL時尚香氛品牌目前在高雄統一時代百貨、左營新光三越百貨等均有設專櫃。9月6日至20日推出週年慶活動，商品全面88折起，滿3000送vip卡（全年9折、並享有生日禮），滿3600送日不落青檸瑪黛茶旅行七件組，9月9日生日憑身分證免費兌換青檸瑪黛茶3件旅行組，中秋節當天還有兔女郎幫大家做頭皮按摩，一起度過不一樣得中秋節。