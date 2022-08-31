4大防疫新制9月開跑！一文看懂免費領快篩、入境鬆綁措施

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●入境檢疫3+4，後4天放寬「一人一室」
9月1日起，入境檢疫措施維持3天居家檢疫和4天自主防疫，但後4天住所只要符合「單獨房間含獨立衛浴」，可由一人一戶放寬為一人一室，但不可入住一般旅宿。
●住院、陪探病可用家用快篩
9月1日起，醫院住院、陪探病者從現行的PCR或抗原快篩，可選擇改為執行家用快篩，但若陪病者未完成疫苗接種，仍維持每週定期自費篩檢。每次住院限陪病者1名公費。
另有三大類族群可免除篩檢，分別為經醫師評估「無COVID-19相關症狀」且「無TOCC風險」的住院新生兒或早產兒；確定病例符合解除隔離條件且距發病日或採檢陽性日15天以上至3個月內的住院病人和陪病者；完成疫苗追加劑接種達14天以上或確定病例符合解除隔離條件且距發病日或採檢陽性日15天以上至3個月內的探病者。
●65歲以上長者免費領5劑快篩試劑、第五輪快篩實名制
9月1日起，65歲以上長者可持健保卡，至快篩實名制據點免費領取5劑家用快篩試劑。
另第5輪快篩實名制也同樣在9月1日啟動，維持每身分證字號至多可購買2份10劑，每劑100元共500元的快篩試劑，同樣持健保卡至全國販售家用快篩試劑的實名制健保特約藥局及衛生所購買。
●開放入境旅客自駕返家
因應入境總量人數目前為每週5萬人次，9月1日起，開放入境旅客可自行駕車返家，不得以租車方式進行。各機場已指定自駕車輛所應停放地點，並設置入境旅客專用動線，沿途增設宣導告示引導旅客至停車場取車，其中：桃園機場第一航廈為2號停車場、第二航廈為4號停車場，松山機場為第1、2號戶外停車場，小港機場為國際航廈前停車場（C、D區），台中機場為地下1樓停車場（自駕停車區）。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。