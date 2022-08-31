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《唐伯虎》反派男星近況曝光！驚見路邊餵豬「秒成大叔」

▲在《唐伯虎點秋香》飾演「寧王」的林威（左），近況被曝光後引起討論。（圖／翻攝自YouTube）
▲在《唐伯虎點秋香》飾演「寧王」的林威（左），近況被曝光後引起討論。（圖／翻攝自YouTube）

記者李亞妮/綜合報導

2022-08-31 17:00:382022-08-31 17:14:21

29年前上映的經典港片《唐伯虎點秋香》，不只奠定「星爺」周星馳的喜劇之王地位，也捧紅劇中許多演員，其中飾演反派之首「寧王」的演員林威，橫眉豎目的模樣和鮮明的個性，也令人印象深刻，而林威近年來淡出演藝圈，近況也被掀出，立馬引發討論。

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林威出身於邵氏第二期邵氏武術演員訓練班，在1978年加入香港電影圈，後來他也憑著在《省港旗兵》中飾演男主角，角逐1985年第4屆香港電影金像獎「最佳新人」獎，還曾與梅艷芳、成龍、周星馳、張學友、張曼玉、關之琳、劉德華等大咖巨星合作過。

雖然出道至今都是接演綠葉角色，但林威在作品中的演出總是讓人留下深刻印象，講到林威在《唐伯虎點秋香》飾演「寧王」，帶著「對穿祥」、「奪命書生」大鬧華府片段，無厘頭行徑讓人難忘。

▲林威近況曝光，看起來過得相當愜意。（圖／翻攝自新浪娛樂）
▲林威近況曝光，看起來過得相當愜意。（圖／翻攝自林威抖音）
如今多年過去，林威也鮮少拍攝作品，根據陸媒報導，他近年到中國定居，過起農村生活，也不忘透過社群平台分享近況。近日林威就曬出一支短片，只見他穿著簡單的襯衫、內搭白色背心，下半身搭配黑褲，微凸的肚子，遠看和一般大叔無異，手裡還提著飼料桶，跟著飼養的小豬一起散步，看起來相當愜意，雖然林威已經67歲，頭髮也有些斑白，不過氣色和體力似乎維持的不錯，隨著近況曝光，也引起網友熱烈討論。

▲林威近年來鮮少演出作品，定居中國後過著農村生活。（圖／翻攝自新浪娛樂）
▲林威近年來鮮少演出作品，定居中國後過著農村生活。（圖／翻攝自林威抖音）


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