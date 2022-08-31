落實東京備忘錄　航港局執行船員訓練、發證檢查

交通部航港局今（31）日表示，東京備忘錄（Tokyo MOU）自今（2022）年9月1日，展開為期3個月的港口國管制重點檢查行動 (Concentrated Inspection Campaign, CIC)。配合本次檢查主題為「船員訓練、發證及當值（STCW）」，航港局於七大國際商港配置之港口國管制檢查人員（PSCO），將同步執行STCW CIC，並預計抽查202艘目標船舶，提醒船舶營運公司及船東應確認船員適任性，及安排友善船員當值之環境，提升船員素質以確保航行安全。
航港局表示，東京備忘錄是亞太地區基於港口國監督的諒解備忘錄，其目的是促進在亞太地區營運的船舶能夠有效、一致地執行IMO等相關公約，並藉由每年訂定CIC檢查，對目標船舶實施港口國管制檢查。考量船員的素質及適任性為船舶航行安全之重要因素，今年CIC重點檢查項目為查核船員適任證書、船上船員最低安全配額、船員健康檢查證明，以及船上休息時數等項目之合規性。
航港局局長葉協隆表示，我國已連續五年榮登Tokyo MOU船旗國白名單，對降低我國船旗船舶受檢頻率，提高船隊營運效率有很大幫助，為致力與國際接軌並維持佳績，航港局已偕同財團法人驗船中心辦理技術講習，向國籍船舶宣導本次STCW CIC檢查內容及應處方案，並提供該局STCW CIC檢查清單，讓航商儘早因應，共同維護船員適任標準及提升船舶航行安全。
航港局強調已完成港口國管制檢查員的培訓，透過相關檢查訓練，有效提升檢查員之專業及效能。於執行CIC檢查期間，如發現船員具有明顯不適任情形，依據商港法第60條規定，得將受檢之外籍船舶留置至完成改善後才能航行。