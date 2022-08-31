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「胎勾」惹禍！男呼麻搞髒租屋處　慘遭囚禁毒打勒索11萬

▲周姓男子因不滿陳姓男子在住處吸食大麻、把租屋處搞亂，將其囚禁勒索，警方獲報後迅速偵辦，將周男等人逮捕到案。（圖/翻攝畫面）
▲周姓男子因不滿陳姓男子在住處吸食大麻、把租屋處搞亂，將其囚禁勒索，警方獲報後迅速偵辦，將周男等人逮捕到案。（圖/翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-08-31 17:33:59

新北市中和區，日前查獲一起狹持毆打案，一名36歲周姓男子，因不滿22歲陳姓男子，吸食大麻後把住處弄的髒亂不堪，昨（30日）凌晨，把陳男囚禁起來並痛毆一頓，之後再逼迫陳男給付清潔賠償金。

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遭囚禁毆打的陳男，只好通知家人匯款11萬元，再趁隙向友人求助，友人得知後隨即報警，警方獲報後成立專案小組，鎖定目標後、趕往民宅破門而入，將受困的陳男救出，並將周男等同夥6人一網打盡，現場也查獲不法槍枝、大麻等相關物品，全案訊後依妨害自由、恐嚇、傷害、毒品等罪嫌，移送新北檢偵辦。

▲警方獲報後立即趕往現場，破門而入救出陳男。（圖/翻攝畫面）
▲警方獲報後立即趕往現場，破門而入救出陳男。（圖/翻攝畫面）
據了解，現年22歲的陳姓男子，常跑去楊姓友人租屋處吸食大麻，把住處搞得髒亂不堪，引起楊男38歲的四海幫周姓室友不爽，忍無可忍之後，周男便夥同楊男，及另外3名室友，先行限制陳男的行動自由，接著將他痛毆毒打一頓，再逼陳男支付30萬的清潔費。陳男為求保性命，只能先請家人匯款11萬元。

由於周男等人不斷向陳男逼討剩下的19萬，陳男遂假借打電話給友人籌錢，再利用通話之餘偷偷說：「我被綁架了！」友人聽聞後機靈報案，警方獲報後立即展開追查，於昨日(30日)下午1時許，動員20名警力破門攻堅救人，當場逮捕周男等6人，並順利將陳男救出脫困。

▲警方破門後順利將周男及同夥6人順利逮補，並在屋內搜出
▲警方破門後順利將周男及同夥6人順利壓制逮補，並在屋內搜出擬槍1把、鋼珠11顆、信號彈、彈簧刀及二級毒品大麻等證物。（圖/翻攝畫面）
隨後，警方也在屋內，當場查獲模擬槍1把、鋼珠11顆、信號彈、彈簧刀及二級毒品大麻等證物，全案訊後依妨害自由、恐嚇、傷害、毒品等罪嫌，將周男等6人移送新北地檢署偵辦。（實習編輯：蔡宥嫻）

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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