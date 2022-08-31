「胎勾」惹禍！男呼麻搞髒租屋處　慘遭囚禁毒打勒索11萬

新北市中和區，日前查獲一起狹持毆打案，一名36歲周姓男子，因不滿22歲陳姓男子，吸食大麻後把住處弄的髒亂不堪，昨（30日）凌晨，把陳男囚禁起來並痛毆一頓，之後再逼迫陳男給付清潔賠償金。





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遭囚禁毆打的陳男，只好通知家人匯款11萬元，再趁隙向友人求助，友人得知後隨即報警，警方獲報後成立專案小組，鎖定目標後、趕往民宅破門而入，將受困的陳男救出，並將周男等同夥6人一網打盡，現場也查獲不法槍枝、大麻等相關物品，全案訊後依妨害自由、恐嚇、傷害、毒品等罪嫌，移送新北檢偵辦。





▲警方獲報後立即趕往現場，破門而入救出陳男。（圖/翻攝畫面）