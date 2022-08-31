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鄭朝方登記參選竹北市長 「竹北隊」引領政治新方向

▲民進黨新竹縣竹北市長參選人鄭朝方，在立委林靜儀等人陪同下，今（31）日完成參選登記作業。（圖/鄭朝方辦公室提供）
▲民進黨新竹縣竹北市長參選人鄭朝方，在立委林靜儀等人陪同下，今（31）日完成參選登記作業。（圖/鄭朝方辦公室提供）

業務處/綜合報導

2022-08-31 17:15:56

 今(31)日，竹北市長參選人鄭朝方在立法委員邱泰源、林靜儀、民進黨客家事務部周江杰主任以及六位竹北隊的議員、市民代表候選人陪同下，一同前往中斗崙集會所正式登記參選，隨後到清水祖師廟參拜，為勝選祈福。

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    現場許多支持民眾特地前來表達對鄭朝方參選竹北市長的支持。以鄭朝方為竹北隊隊長，包含民進黨現任議員張珈源、現任市民代表蔡蕥鍹、新提名議員歐陽霆、新提名竹北市民代表范格菱、曾玉菱、邵啟月都在今日陪同出席，展現「竹北隊」將以新世代專業、年輕、效率政治，引領竹北城市「超進化」的魄力。

    竹北市長參選人鄭朝方表示，他深蹲地方六年，對地方事務非常了解，也知道竹北的市民都希望溝通成本低、新政治的市長出現。這一次，參選竹北市長，掀起新政治浪潮，想傳達的，就是竹北市民可以不用再受限於老舊政治結構框架；「竹北超進化」的意涵，就是上任後會積極驅力解決竹北因為人口成長帶來的問題，透過新世代思維和新市政服務，不受背後所謂土地利益、包商的利益所綁架，努力地趕上城市發展，讓這座城市，真正可以成為竹北市民和竹科從業人員最能安居樂業的地方。

中央地方連線 改變竹北天際線
    
    立委林靜儀今日特地從台中前來，為鄭朝方集氣。她表示，竹北是全台數一數二年輕的城市，市民平均年齡只有38.9歲。這是一個年輕活力的城市，這個城市的發展，用過去的方法「管理」是無法帶動城市轉變的。竹北需要年輕又有美感的市長來以創新思維、專業治理和積極服務帶領竹北。有新政治，竹北才會有更好的條件，往新的方向發展。鄭朝方就是最好的人選。

    深耕新竹的邱泰源立委也表示，交通、教育、基礎建設都是竹北急待改善的重要議題，大家用選票選擇鄭朝方做竹北市長，是非常重要的決定。選擇的意義不只是選市長，而是讓竹北能真正變好的機會。只有地方與中央政策、資源順利連結，才能加速竹北建設、改善舊有不適用的市政規劃。中央地方連線，改變竹北天際線。
 

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