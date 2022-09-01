被刻板印象害慘？最容易單身「3星座」：專情總被說很花
單身狀態該不該對外透露，交友APP《iPair》針對旗下會員調查發現，部份女生對於單身狀態總面臨「有苦說不出」的窘境，擔心自己被貼上負面標籤，多數男生則是誠實表明，畢竟說了才有機會認識新朋友。調查也發現，「顏值過高」竟成為單身原因之一，因為大眾總認為，長得好看一定有穩定交往的對象；若以星座來看，先入為主的看法害人不淺，總是讓人覺得異性緣很好的雙子座，意外成為男生最容易單身的星座；處女座女生則是擺脫不了龜毛機車難搞的刻板印象，雙雙登上最容易單身星座第一名。
交友App《iPair》針對會員調查發現，台灣女生普遍對於自己單身狀態呈現「有苦說不出」的窘境，高達7成單身女生表示怕被貼上標籤，擔心自己被議論眼光太高、難相處，因此通常不會直接表明單身身份。不過反觀男性，絕大多數都會誠實表明自己單身，也不擔心異樣眼光，認為挑明單身狀態反而更容易擴大認識異性的機會。
此外，無論男生或女生，顏值越高反而成為阻礙之一。交友App《iPair》刻意針對百大人氣用戶進行分析，其中高達6成都曾被誤會「已有交往對象」、「一定有人追」，但事實真相是當人人都這樣想，身邊反而吸引不到異性，甚至當中還有一半的人被分手，原因竟然是顏值太高、相處沒有安全感，還真呼應了流行歌曲《帥到分手》。
不只長相好看容易被貼標籤，連大眾對星座的刻板印象，也成為單身族群很難脫單的原因。調查數據顯示，最容易單身星座的男女排行榜，出乎意料的第一名是雙子男，常被「異性緣很好」的主觀印象害慘，經常被貼上有人氣等於很花心的標籤。女生則是處女座，常被誤認為是難搞的龜毛個性，吃了一記大悶虧，而摩羯座也常莫名被冠上太務實、不浪漫的印象，導致單身機率大增。