一路旺到年底！命理師教「5秘訣」擺脫厄運：得貴人相助

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你可以在屋宅或是辦公室的正北方擺放「陰陽水」，水是最能夠最快提升吉利的正能量，旺事業也能旺財富！至於陰陽水要怎麼做呢？方法很簡單，取一半自來水，另一半是滾燙的開水。各自裝入容器內，只要八分滿即可。
建議用圓形透明金魚缸，那種大肚收口荷葉邊缸口為佳。可以內置五彩水晶石或琉璃彈珠，再放入6枚1元硬幣代表六六大順，缸口頸部繫上紅色緞帶，再擺放黃金葛綠意盎然，則五行相生有序，既美觀，又可催丁旺富。
第二招：在南邊放植物或水晶球
在你的屋宅或是辦公桌的南邊位置，擺設正在開花的植物或是放置紫色水晶球，這樣的擺放方法可以增加異性緣及人際關係，提升事業運。但很重要的是千萬不要擺設假花或是放著空花瓶，不然恐會招惹爛桃花。
第三招：開運精油隨時擦
「桂」與「貴」同音，可以調配一罐開運桂花精油隨身擦拭，要接洽生意或是每天早晚擦在雙手手腕，藉由身體的脈動將好運帶上，並且迎接貴人運。
第四招：多跟運勢好的人親近
可以和運勢較旺的親朋好友，多聊天多親近，吸收他們的正能量，這樣的方法也是很容易給自己帶來好運，可以快速的加強自己的運勢，日積月累運勢自然也會旺起來。
第五招：紫色物品招貴人
建議大家多穿紫色系列的衣服，配件上的紫色系列的飾品配件，都可以有效的幫助貴人運的幫忙！建議可在自家房間的擺設、床單或是窗簾加入紫色元素都可以有效提升貴人運。（編輯：鍾怡婷）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。