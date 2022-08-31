1500噸級新漁業試驗船起造　預計2024年交船運營

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水試所表示，獲行政院通過的「建構漁業資源永續暨因應氣候變遷研發基礎能量之升級中長程計畫」案新建3艘試驗船，包括1艘1500噸及2艘100噸，承造的新加坡Vallianz控股公司於旗下的印尼巴淡島PT United Sindo Perkasa造船廠施作，1500噸漁業試驗船預計於2024年完成交船運營。
水試所說明，目前配備的試驗船，從最早的隸屬於台灣總督府民政部殖產局凌海丸1910年下水開始，一直到目前船齡最淺、於2011年完工啟航的水試二號為止，先後共18艘，傳承了百年以來的漁業調查與試驗工作。
水試所提到，其中海功號四度前往南極海域，利用自行設計的中表層拖網成功捕獲大量南極蝦，使台灣繼蘇俄、日本之後，成為全球第三個成功漁獲南極蝦國家。
水試所指出，新造1500噸試驗船將配置於基隆和平島的海洋漁業組，以汰除現有水試所最大1948噸船齡29年水試一號試驗船，新試驗船將接續水試一號的探測任務，調查近年因氣候變遷及人為活動導致的漁場環境及漁業資源的改變，對國家糧食安全及漁民生計的影響，以及離岸風場建置對海洋漁場影響研究等，並與國內外海洋研究機構進行合作研究。
水試所分享，新試驗船搭載先進科儀，續航力達7200浬、具遠洋航行能力，承載人員44人，採用電力推進系統，有效減少碳排與空污，新試驗船除將延續前人辛苦奠定之基礎，也將提升研發能量，為我國漁業永續及因應氣候變遷基礎研究發展再創新局。