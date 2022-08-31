睽違3年9個月！SHINee KEY推正規專輯回歸 自爆險開天窗
南韓人氣男團SHINee成員KEY繼發行首張正規專輯《FACE》後，睽違3年9個月推出全新正規專輯《Gasoline》，專輯發行後隨即攻佔23國iTunes專輯排行榜，展現全球高人氣。KEY表示因為遲遲找不到適合的主打歌曲還險些開天窗，因此在前輩少女時代製作《FOREVER 1》專輯時，特地緊急向製作人KENZIE委託創作，歌詞則是由兩人攜手合作填詞。
KEY時隔3年9個月推出的第二張正規專輯《Gasoline》，已於8月30日與韓國同步在台數位發行。實際上KEY已在近日的SM家族演唱會上搶先公開表演過主打歌〈Gasoline〉，連服裝造型也毫不藏私，完美將MV中的裝扮搬上大舞台。KEY說：「因為我是個急性子，想在許多觀眾的面前展現給大家看，出場時感受到現場尖叫聲變得更大，看到觀眾熱烈的反應覺得搶先公開真是做對了！」
KEY透露專輯的靈感是從古典恐怖電影中獲得，突破SHINee時期沒有演繹過的全新風格，新歌MV將他打造成一國之王，類似半人半神的超凡之人。KEY也表示想創造出SM娛樂不曾有過的破格風格，感謝工作人員雖然嘴上說著「太強烈了」仍按照自己所想的方向進行編輯。