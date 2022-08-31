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《我是自願》鄭人碩受肯定獲獎！憶辦案過程：心理挑戰大

▲鄭人碩在《我是自願讓他殺了我》中精湛演技獲肯定。（圖／七十六号原子提供）
▲鄭人碩在《我是自願讓他殺了我》中精湛演技獲肯定。（圖／七十六号原子提供）

記者李亞妮/綜合報導

2022-08-31 19:30:00

改編自逢時原著小說，由七十六号原子出品的電視電影《我是自願讓他殺了我》，入圍「2022 Content Asia Awards亞洲影視內容大獎」最佳亞洲影片&電視電影大獎、年度戲劇類 亞洲最佳男主角獎兩單元。男主角鄭人碩更從40幾件入圍作品中脫穎而出，一舉奪下亞洲最佳男主角獎肯定，令他激動回應不可置信。

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此次獲獎，鄭人碩激動表示：「得知得獎的當下，我完全不敢相信，覺得非常受寵若驚，很驚喜、很激動。也覺得我們在那段時間的努力，有了一個圓滿的交代。很感謝評審對我、對《我是自願讓他殺了我》的肯定與青睞。且既然獲得了亞洲影視內容大獎的獎項，未來我會更加努力，做好內容、做好角色。」

▲鄭人碩憑《我是自願讓他殺了我》奪下「2022 亞洲影視內容大獎」最佳男主角。（圖／七十六号原子提供）
▲鄭人碩憑《我是自願讓他殺了我》奪下「2022 亞洲影視內容大獎」最佳男主角。（圖／七十六号原子提供）
由鄭人碩飾演的刑警「周行」，既要面對心愛之人死去的打擊，又在辦案追查的過程中，發現自己竟身處於無數個謊言之中，種種衝擊令他幾近崩潰。其角色心理走向複雜，考驗演技的同時，也令周行這人物更加立體化；鄭人碩透露最有挑戰性是周行是個「什麼都不知道」的角色，如同一張白紙，他也說道：「因為演員都必須要熟讀劇本，但在角色中又要全然被瞞在鼓裡，我必須跟周行一起隨著劇情被騙、被沖擊，在心理層面的挑戰較大。」

七十六号原子電視電影《我是自願讓他殺了我》，由鄭人碩、蔡淑臻、薛仕凌、余晉等人主演，劇情講述刑警周行跟女友求婚前夕，接獲報案逮捕一名兇殺案殺人犯，卻發現死者正是他的女友。在追查真相、抽絲剝繭的過程中，走入女友留下的重重謎團，甚至發現她的真實身份另有其人！？《我是自願讓他殺了我》現於衛視電影台與Disney+獨家播出。

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