央行續升息機率高　彰銀看房市量縮但價跌有限

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另外，在資產品質方面，逾放比的部分也下降至為0.23%，覆蓋率提高至505.25%，較去年同期增加123.3%，資產品質明顯改善，彰銀預計下半年仍可維持良好資產品質，並加強衝刺業績。
展望下半年，彰銀指出，在全球經濟狀況，俄烏戰事及相關經貿制裁進一步推升國際能源及糧食價格，促使通膨持續擴張，金融市場壓力升高，加上中國大陸房地產低迷與疫情反覆等諸多因素，導致經濟成長動能趨緩，預期下半年歐美等國家仍將採取積極升息抗通膨的立場。雖然我國出口與投資表現可能會受到前述全球經濟景氣轉弱而放緩，但彰銀認為，受惠於本土疫情降溫與邊境有望鬆綁將可帶動內需消費意願提升，預期我國下半年經濟表現仍將溫和成長。
不過，彰銀也強調，下半年業務仍以擴增中小企業放款為主軸，除聚焦於放款量外，亦重視風險管理，持續承作青年創業貸款與6大核心戰略產業放款，並推動普惠金融及都更危老案件，以審慎的態度及適當的風險管控，配合市場變動來調整資產結構的配置，確保獲利穩定成長。
至於升息效應加上政府打炒房是否影響房貸承做？彰銀表示，因應今年初銀行法第72之2條有關限額比率變化，彰銀針對非自住型房貸進行結構調整，第二季新承作房貸金額減少12.3%，但截至今年6月底，仍較去年底微幅成長。
由於近期各界多對房市提出預警，加上政府打炒房、升息加重借款人利息負擔，建案開發明顯降溫，彰銀預估下半年房貸、土建融貸款需求將放緩，銀行貸款業務重心仍將以自住需求客群、青年安心成家貸款為主。
此外，上半年因本土疫倩看屋人數減，加上通膨升高，全球央行貨幣政策由寬鬆轉向緊縮，央行也在事隔10年半後啟動升息 ，並已升息1.5碼，加重民眾房貸負擔，房市買氣降溫，但在營建成本大漲及通膨預期，房價表現平穩，彰銀預期，在央行步入升息循環，加上政府上打炒房，下半年房市將持續降溫，交易量將持續下滑，但房價短期下跌空間有限。
至於土建融部分，彰銀說，央行從2020年12月以來連續祭出4波選擇性信用管制措施，限縮建商土地貸款成數，加重銀行對土建融放款壓力，加上鋼筋、水泥營建成本維持高檔及缺工問題仍嚴峻，預期建商也會放緩建案開發，加上物價上漲及央行升息機率仍高，土建融市場需求應有所放緩。