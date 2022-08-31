華碩推Zenbook 17 Fold OLED登場！全球首款摺疊螢幕筆電
摺疊螢幕除了有手機之外，華碩再開新戰場，推出全球首款17.3吋可摺疊OLED筆電—Zenbook 17 Fold OLED(UX9702)。全展開為17.3吋2.5K OLED觸控螢幕，摺疊後為12.5吋，摺疊螢幕即啟動ScreenXpert功能，最多無縫管理三個視窗；搭配磁吸全尺寸ASUS ErgoSense 藍牙鍵盤和觸控板，具備筆電、桌機、平板、書本模式及延伸螢幕等多用途。將於2022年第4季開賣，想體驗最新科技，荷包也要夠深，售價129,000元。
Zenbook 17 Fold OLED黑色鎂合金機身，結合整合式人造皮革及玻璃等異材質，外型頗具設計感。同時180度設計螢幕轉軸，經過3萬次以上的循環測試，並通過軍規耐用標準。具備75 Wh容量電池續航力最長可達9.5小時， 17.3吋4:3螢幕可摺疊成12.5 吋大小，比一張A4影印紙還小，方便隨身攜帶。採用2.5K窄邊框 Dolby Vision 螢幕，通過 PANTONE驗證，並擁有德國萊因 (TÜV Rheinland) 認證的低藍光量。
Zenbook 17 Fold OLED運用摺疊的特性，能支援六種情境模式應，當螢幕開闔至適當角度；「筆電模式」開啟虛擬鍵盤或吸附藍牙鍵盤，可快速切換視訊會議、瀏覽網頁；完全展開螢幕，連接藍牙鍵盤轉為「桌機模式」，執行複雜任務，視野更寬廣；可單獨使用17.3吋螢幕的成為「平板模式」；垂直摺疊成為「書本模式」；利用全直立螢幕搭配無線鍵盤成為「延伸模式」。
搭載第 12 代 Intel Core i7 處理器，最高容量為16GB記憶體＋1TB SSD ，音訊系統採用Harman Kardon 認證四揚聲器 Dolby Atmos，攝影系統包括500 萬畫素 AI 網路攝影機，以及用於快速臉部辨識登入的 HD 紅外線攝影機，和自動亮度和色溫控制的色彩感測。