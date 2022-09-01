限五天！7-11麥茶、全家餅乾雪糕買一送一 15款商品半價
超商本周限定優惠更新！7-11明（2）日起限時5天開跑，本周共推出9款商品促銷，雖然其中只有一款伊藤園麥茶（29元）買一送一、平均15元，不過口味獲得網友大推：「麥茶我的神」、「蠻順口的」、「不錯，是無糖的」。另一亮點則是泰國泰迪餅乾禮盒，鐵盒裝原價99元、單盒平均特價不到60元，共有咖啡、鳳梨、椰子3種口味可混搭。此外，Niseko牛奶巧酥雪糕（40元）第2件10元，平均單支25元、約是6.3折。
全家會員限定優惠至9月4日前，本周促銷相當夠力，可見多款5折半價商品，包括花椒奶茶雪糕（49元）、華元甜卡力量販包（89元）、金蘭烤肉醬（45元）、萬家香燒烤肉醬（48元）都是買一送一，而星太郎大包雞汁點心麵（39元）則是買3送3。全家自有品牌FMC果茶系列原先單罐55元，任2件合購價69元，相當於6.3折也是頗為划算。
每周末限時三天登場的「康康5」優惠，本周也是加碼大放送，多達6款商品下殺5折，包括阿奇儂虎斑巧克力雪糕（49元）、仙女紅茶（40元）、FMC生茶（30元）、悅氏Light鹼性水（20元）、湖池屋黍一番（30元）、比菲多益生菌無糖軟糖（30元）都是買一送一，麒麟淡麗啤酒（45元）平均單罐特價33元，約是7.2折。
萊爾富即起至9月4日祭出限定商品促銷，本周共8款促銷品項，光5折商品就多達3個，相當好買。包括酷椰嶼100%椰子水（30元）、雀巢纖怡巧克力穀物棒（33元）是買1送1，午后時光重乳奶茶（25元）則是買2送2。