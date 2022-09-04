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專訪／呂佳彬曾迷失「贏球的快樂」　談羽球世家數度哽咽

▲呂佳彬曾迷失贏球的快樂，談羽球世家數度哽咽。（圖／記者侯家瑜攝）
▲呂佳彬曾迷失贏球的快樂，談羽球世家數度哽咽。（圖／記者侯家瑜攝）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-09-04 11:25:52

節目《超級王牌棒球隊》是台灣首檔運動實境秀，由中職傳奇名將「東哥」黃忠義擔任總教練，帶領不同領域的運動好手跨界打棒球。其中受封為「體育系男友」、「祥彬雙帥」的呂佳彬、孟祥祖，日前接受《NOWnews今日新聞》專訪，自認心思細膩的呂佳彬，在訪談過程中數度落淚，可以看出他為節目的用心之外，還有對運動表現上的要求。

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▲呂佳彬、孟祥祖接受《NOWnews今日新聞》專訪。（圖／記者侯家瑜攝）
▲呂佳彬、孟祥祖接受《NOWnews今日新聞》專訪。（圖／記者侯家瑜攝）
32歲的呂佳彬和妹妹呂家騫、弟弟呂家弘皆為羽球選手，雖然從小在羽球世家長大，他卻有別於其他運動員的霸氣，反而像是一位親民、處處替人著想的鄰家大男孩。

身為老大的呂佳彬，坦言能體會弟妹們在成績上的壓力，但自己仍是如此，「我其實小時候很少體驗到贏球的快樂，我會覺得我為什麼要這麼辛苦，去拿到一個冠軍讓你們開心？」呂佳彬一邊流淚一邊闡述，待情緒稍微平復後，他也輕鬆表示這些想法，是自我認同的必經之路，亦是成長的養分，「我長大之後心態就比較健康，可以肯定自己、從中吸取成就感，我打羽球不是為了誰，我該拿的獎都有拿，內心會有稍微踏實一點。」

▲呂佳彬出身羽球世家。（圖／呂佳彬IG）
▲呂佳彬出身羽球世家。（圖／呂佳彬IG）
這次跨領域參與棒球實境秀，難免會有表現不如預期的時候，孟祥祖爆料在同居期間，時常不見呂佳彬人影，原以為對方在忙社交，後來才知道他是躲起來消化情緒。而呂佳彬則說自己比較關心孟祥祖，甚至被對方對運動的執著，感動到哽咽起來，「他（孟祥祖）很珍惜可以運動的時間，我非常欣賞他這點。」即便錄節目很辛苦，但這些心血、為彼此付出的時刻，呂佳彬都認為相當值得。

▲呂佳彬跨領域參與棒球實境秀。（圖／呂佳彬IG）
▲呂佳彬跨領域參與棒球實境秀。（圖／呂佳彬IG）
呂佳彬自認是個愛哭、容易走心的雙魚座，「酸民常會說，不如找一個素人來打，都可能比我還強，但我就會盡量告訴自己『節目就是找我，哪輪得到你們』。對於總被貼上「玻璃心」的標籤，呂佳彬成熟地說：「我覺得都好，因為那就是我，不覺得比較感性、細膩會是件壞事，至少我很真實。」

▲呂佳彬認為自己的玻璃心，不是一件壞事。（圖／呂佳彬IG）
▲呂佳彬認為自己的玻璃心，不是一件壞事。（圖／呂佳彬IG）

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