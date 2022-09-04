專訪／呂佳彬曾迷失「贏球的快樂」　談羽球世家數度哽咽

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身為老大的呂佳彬，坦言能體會弟妹們在成績上的壓力，但自己仍是如此，「我其實小時候很少體驗到贏球的快樂，我會覺得我為什麼要這麼辛苦，去拿到一個冠軍讓你們開心？」呂佳彬一邊流淚一邊闡述，待情緒稍微平復後，他也輕鬆表示這些想法，是自我認同的必經之路，亦是成長的養分，「我長大之後心態就比較健康，可以肯定自己、從中吸取成就感，我打羽球不是為了誰，我該拿的獎都有拿，內心會有稍微踏實一點。」
這次跨領域參與棒球實境秀，難免會有表現不如預期的時候，孟祥祖爆料在同居期間，時常不見呂佳彬人影，原以為對方在忙社交，後來才知道他是躲起來消化情緒。而呂佳彬則說自己比較關心孟祥祖，甚至被對方對運動的執著，感動到哽咽起來，「他（孟祥祖）很珍惜可以運動的時間，我非常欣賞他這點。」即便錄節目很辛苦，但這些心血、為彼此付出的時刻，呂佳彬都認為相當值得。
呂佳彬自認是個愛哭、容易走心的雙魚座，「酸民常會說，不如找一個素人來打，都可能比我還強，但我就會盡量告訴自己『節目就是找我，哪輪得到你們』。對於總被貼上「玻璃心」的標籤，呂佳彬成熟地說：「我覺得都好，因為那就是我，不覺得比較感性、細膩會是件壞事，至少我很真實。」