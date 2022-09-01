高球／延長賽致勝推桿　黃議增獲得史上最多獎金

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賽前以一桿單獨領先的黃議增最終回合打出低於標準桿兩桿的70桿，王宥崴交卡69桿，兩人兩回合總桿同為低標準桿八桿的134桿，在五桿長洞的第18洞進行了三洞才分出勝負，王宥崴居亞，獲獎金7.5萬元。職業新秀許育誠打出68桿，以兩回合低於標準桿七桿的137桿，躍居第三名作收。
黃議增賽後表示，自己的鐵桿狀況很好，打起來比較保守，也感覺綁手綁腳，雖然打上果嶺成功率還是很高，但是都沒有很靠近洞，抓鳥機會不多，只抓下三鳥，另有一柏忌，比較可惜的是正規賽最後一洞，一記9呎的小鳥推桿沒推進，讓王宥崴抓鳥追平，進入延長加洞賽。
黃議增在延長賽的第一洞（第18洞五桿洞）開球偏右，前有大樹擋住進攻果嶺方向，因此採取低而左曲的彈道進攻果嶺，雖然第三桿的切桿切短了，四桿才上果嶺，不過切桿距洞3呎救帕，而王宥崴三桿上果嶺，12呎小鳥推桿未進也打帕，兩人平手。
延長賽第二洞，黃議增又靠切桿距洞2呎抓鳥，王宥崴兩桿上果嶺，距洞15呎兩推進洞也抓鳥，兩人又平手。直到延長賽第三洞，兩人都是三桿切球上果嶺，但是黃議增距洞3呎，王宥崴距洞12呎，王宥崴小鳥推桿失手，黃議增最後推進致勝奪冠的小鳥一推。
黃議增曾在2020年的南台灣挑戰賽奪下的第二冠就是在信誼球場，他說：「感覺已經好久沒有贏了！再次在同一個球場奪冠超級開心！」他下個目標是四回合台巡公開賽冠軍。