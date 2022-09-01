超美滑冰姐妹花 跨領域奪獎不手軟

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妹妹陳禹璇同樣不遑多讓，在今年一月獲得第三屆傳藝菁英盃－青少年現代舞個人組銅獎、三月全國學生舞蹈比賽－國中現代舞個人組優等、五月台灣盃國際滑水線上暖身賽－快艇衝浪青少年男女混合組冠軍、2022亞太盃國際音樂舞蹈大賽－國中組現代舞個人組優勝，秉持熱忱持續精益求精。
陳禹含八月底飛往加拿大就讀多倫多大學，加拿大冬季時長，最是適合長期滑冰運動，且多倫多大學校內便有花式滑冰場，為了能更加精進滑冰技巧，陳禹含希望前往尋求自我突破，對於將進入心目中夢想大學就讀的感想。
陳禹含表示：「很期待，也一定會想家，我準備參加九月底花式滑冰校隊徵選，也會試著進入學校的舞蹈團，」在舞蹈方面陳禹含也已然練習了一到兩首的個人曲目準備參與考核，在追尋夢想的道路上不曾懈怠與放棄，不斷自我提升成就更好的自我。
妹妹陳禹璇更是喜愛多方嘗試，擁有超強的好奇心，在暑假期間學習自由潛水考取了SSI Level 1潛水證照，也接觸了長板，未來想再嘗試longboard dance，9月更將參加台灣盃國際滑水賽－快艇衝浪青少年男女混合組，對球類運動也同樣感興趣的陳禹璇在高一開學後接觸籃球、足球，並進入排球校隊積極訓練，而舞蹈與滑冰更是都不放棄，將於年底參加中正盃花式滑冰錦標賽，十八般武藝樣樣精通。
陳禹璇也表示：「從小跟姊姊一起長大，運動和學校都是一起，她是一個很好的姊姊，如果沒有她我無法達到這個程度！」言談中見證兩姊妹超好感情，面對兩人第一次分離也依依不捨好幾回，更是彼此祝福，成為對方最堅強而溫暖的後盾。